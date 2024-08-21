السني: لم تنجح القيادة الدولية بإيجاد حل ولم تترك الليبيين يقودونه

أخبار ليبيا 24

في كلمته أمام مجلس الأمن، انتقد الطاهر السني مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السياسة المتبعة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة الليبية، إذ تعمل هذه الأطراف على إبقاء الحال على ما هو عليه دون ترك الليبيين يجدون حلولا مستقلة دون تدخلات خارجية.

السني يصف إحاطات مجلس الأمن بالإخبارية

وقال السني في إحاطة أمام جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا “شبح الصراع المسلح بات يلوح مجددًا في الأفق، والاستقرار الذي تم ولو كان نسبيًا… قد ينهار في أي لحظة”، وتساءل “ما هو موقف هذا المجلس؟ إلى متى ستظل الإحاطات نشرات إخبارية تنقل ما يحدث دون تقديم حلول؟”.

وتابع السني انتقاده للمجتمع الدولي “لم تنجح القيادة الدولية للحل تحت الفصل السابع … ولم تتركوا الليبيين يقودون الحل بأنفسهم! فماذا تتوقعون أن يحدث … غير ما حدث الآن!”.

وأشار إلى “إن عدم التوافق على تعيين مبعوث أممي جديد واستمرار المنصب شاغرًا لأكثر من أربعة أشهر، على الرغم من أن قرارات هذا المجلس وبياناته تطالب الأمم المتحدة بدور فاعل ووساطة لإيجاد حلول عملية للأزمة الليبية”.

واعتبر السني أن “الحل الوحيد يكمن فقط بدعم إرادة الليبيين في توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام وجميع المراحل الانتقالية الهشة، من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة”.

وأكد على “أي مسار سياسي قادم يجب أن يُبنى على ما جرى التوافق بشأنه سابقًا وعلاج أي نقاط خلافية، وإعداد خارطة طريق قابلة للتطبيق، ومحددة بمدد زمنية، تُفضي إلى إجراء انتخابات عامة شفافة ونزيهة وبإشراف أممي ودولي مباشر”.

وطالب السني بوضع “آلية للشفافية والعدالة في توزيع الموارد والثروات على كل مناطق ليبيا بعيدًا عن المركزية ودون أي تهميش”، منوهًا بأن “هذه السياسات يجب أن تكون من أولويات الحوارات الوطنية القادمة حتى تفضي الى توافق حول النظام الاقتصادي للبلاد بشكل دائم”.