الدولار يتذبذب أمام الدينار في السوق الموازية

تذبذب سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية بين ارتفاعٍ وانخفاض، مسجلاً في بداية تداولات صباح اليوم مستوى 7.01 دينار، في حين سجل في جلساتٍ سابقة مستوى 7.12 دينار.

ومن الدولار إلى سعر صرف اليورو الذي سجل 7.59 دينار، والجنيه الإسترليني ارتفع إلى 8.75 دينار، في حين استقرت الليرة التركية عند مستوى 0.20 دينار، وثبُت الدينار التونسي= 2.15 دينار.

الدولار في السوق الرسمية.. وعلى صعيد تداولات السوق الرسمية، سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارًا ملحوظًا مقابل الدينار وفقًا لآخر الأسعار المعلنة من قبل مصرف ليبيا المركزي، إذ ظل سعر الدولار ثابتًا عند 4.78 دينار، وفقًا للجدول الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.

كما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 6.19 دينار، بينما شهد سعر اليورو انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 5.27 دينار، بعد أن كان قد سجل 5.28 دينار في اليوم السابق. أزمة القطاع المصرفي… ما مآلات تنحية الكبير من منص محافظ مصرف ليبيا المركزي؟ ويعيش القطاع المصرفي في ليبيا حالة من الفوضى، فبعد قرار المركزي إغلاق وإيقاف أعماله وخدماته كافة، مشترطًا أن استئناف الأعمال مرتبط بالغفراج عن موظف المصرف، فجّر المجلس الرئاسي قرارًا صادمًا بإقالة الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي وتعيين بديل له، إلا أن الكبير تشبث بمنصبه مدعومًا من البرلمان، معتبرًا أن قرارات الرئاسي هي والعدم سواء… في ظل استنكار العديد من الجهات الرسمية السياسية والاقتصادية منها.