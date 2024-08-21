الدبيبة يوجّه بإلزام شركات توزيع الوقود بالعمل على مدار 24 ساعة

وجَه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، شركة البريقة لتسويق وتوزيع النفط والغاز، بإلزام شركات توزيع الوقود بفتح المحطات المغلقة والعمل على مدار 24 ساعة.

وتأتي تعليمات الدبيبة في وقتٍ تواجه فيه البلاد أزمة في توفير الوقود بشقيه البنزين والنافتا، وتكرر مشاهد الطوابير الطويلة أمام محطات تعبئة الوقود في مختلف المدن والمناطق.

من جانبها، أوضحتْ شركة البريقة لتسويق النفط أن أزمة نقص الوقود تعود إلى تأخر دخول ناقلات وقود البنزين إلى المواني الليبية.

وأكدت الشركة أن هذه المسألة حتمت عليها الاعتماد على مخزون البنزين الموجود في مستودعاتها، وتخفيض كميات التوزيع اليومي.

وفي الأثناء… كشفتْ مؤسسة النفط عن تحويلها 11 مليارًا إلى حساباتِ مصرف ليبيا المركزي خلال العام 2024.

وبحسبِ كشف الإيرادات المحالة الذي نشرتهُ مؤسسة النفط، جرى تحويل 11 مليارًا و662 مليونًا و184 ألفًاو278 دولارًا، وذلك منذ يناير وحتى أغسطس الحالي.

وعلى الرغم من إغلاق حقل الشرارة النفطي وتضرر إنتاج شركة الواحة، إلا أن المؤسسة استطاعتْ تحقيق إيرادات ملموسة، إذ أعلنتْ المؤسسة الوطنية للنفط عن وصول إنتاج شركة السرير للعمليات النفطية إلى45 ألف برميل يوميًا، متوقعةً أن يصل الإنتاج إلى 50 ألف برميل يوميًا.

وفي الأثناء… حققَ معدل الإنتاج اليومي لحقل شمال الحمادة ارتفاعًا قدرهُ 7000 برميل، بحسبِ ما نشرته المؤسسة الوطنية للنفط عبر موقعها الرسمية في منصة فيسبوك.