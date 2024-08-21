الحويج يلتقي وفد اتحاد الشركات الاستثمارية والتجارية الصينية

أخبار ليبيا 24

عقد محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية، اجتماعاً مع وفد اتحاد الشركات الصينية، وضمّ رئيس الاتحاد، والمدير التنفيذي، وعددا من ممثلي الشركات الصينية المنتسبة، وذلك لمناقشة لفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الصناعة والزراعة، إضافة إلى المشروعات الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية لعدد من القطاعات في البلاد.

تعزيز التعاون الاستثماري مع الشركات الصينية

وبحسب بين الوزارة، استعرض الحاضرون الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الصناعة والزراعة، إضافة إلى المشروعات الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية بقطاعات الموانئ، والمطارات، والمستشفيات، والطاقات المتجددة، و التي تتميز بعوائد استثمارية مرتفعة وإمكانيات نمو مستدامة.

وحضر اللقاء كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، وشؤون الخصخصة، والمدير العام لشركة الاستثمار الوطني.

كما اطلع الوفد الصيني على قانون الاستثمار الليبي، والمزايا والحوافز الممنوحة للمستثمرين، وعلى عديد من الخدمات، مثل خدمات الشباك الموحد التي تقدمها الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة للوزارة.

وأكد الحويج أن قطاع الاستثمار يشهد نشاطا ملحوظا في مختلف المجالات، حيث دعا في كلمته وفد الشركات الصينية إلى دخول السوق الليبي والبدء فعلياً في تنفيذ مشاريع استثمارية تحت إشراف ومتابعة الهيئة والمؤسسات ذات العلاقة.

من جانبه أكد الوفد الصيني رغبة الشركات والمستثمرين في دخول السوق الليبي وإقامة مشاريع عبر مشاركة القطاع الخاص المحلي، واستهداف السوق الأفريقية.

وفي سياق آخر، أطلع فريق الإعداد لملتقى ومعرض التمكين الاقتصادي للشباب الحويج، على البرنامج العام للملتقى، موجهًا بضرورة تمكين الفئات المستهدفة من المشاركة في الملتقى.

واطلع الحويج على البرنامج العام للملتقى، والمعرض المصاحب، وآلية استقطاب الفئات المستهدفة من الشباب، من أصحاب الأفكار الريادية والمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، بالتعاون مع المجالس والمكاتب الشبابية بالبلديات.