الأرصاد: أجواء معتدلة شمالاً ودرجات مرتفعة جنوبًا

توقعَ مركز الأرصاد الجوّية أن تسود حالة الاعتدال في درجات الحرارة على مناطق الشمال مع رطوبة عالية، في حين تبقى الأجواء حارة على مناطق الجنوب، بحسب الأرصاد.

توقعت الأرصاد أن تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، واحتمال ظهور ضباب أخر هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الجبل الغربي، أما حركة الرياح فستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًز على بعض المناطق، في حين ستتراوح درجات الحرارة ما بين (30–35)مْ، مع زيادة في الرطوبة خاصة على المناطق الساحلية.

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا خاصة على مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين(30-33)مْ، بحسب الأرصاد.

ستكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا و قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال على غدامس –الحمادة والجفرة وتكون متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على باقي المناطق هذا اليوم وتتحول تدريجيًا من يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (40–45)مْ وتسجل تراجع تدريجي من مساء اليوم على غدامس والحمادة والجفرة.

توقع مركز الأرصاد أن تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، درجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (41–44)مْ، وفقَ الأرصاد.