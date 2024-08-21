اكتشاف خزان مياه تحت سطح المريخ

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منذ عقود يعمل ويأمل العلماء في إيجاد حياة على المريخ، إذ تتطلع دول العالم إلى استعمار الفضاء والهيمنة على مقدراته وثرواته إن وجدت، عبر إرسال عدد من البعثات الاستكشافية للكواكب القريبة من الأرض وأولها المريخ.

حياة مرتقبة على المريخ

واكتشف باحثون دليلاً على وجود خزان كبير من الماء السائل تحت سطح المريخ، يكفي لملء محيطات على سطح الكوكب، وفق تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

ووفقا لبيانات المركبة «إنسايت» التابعة لوكالة «ناسا»، قدر العلماء أن كمية المياه الجوفية قد تكون كافية لتغطية كامل سطح المريخ بعمق يتراوح بين كيلومتر واحد واثنين.

ومع هذا الاكتشاف العظيم، الذي يفتح آفاقاً جديدة لدراسة الحياة على المريخ، إلا أن العلماء يقولون إن كميات المياه المكتشفة من غير المحتمل أن تكون ذات فائدة حقيقة.

ويقع هذا الخزان في الشقوق الصغيرة والمسام بالصخور في وسط قشرة المريخ، على عمق يتراوح بين 11.5 و20 كيلومتراً تحت السطح. وحتى على الأرض، فإن حفر حفرة بعمق كيلومتر واحد يمثل تحدياً.

وقال العالم فاشان رايت، زميل ما بعد الدكتوراه السابق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، إن “فهم دورة الماء على المريخ أمر حاسم”، ونقطة انطلاق مفيدة لتحديد مواقع المياه وكمية ما هو موجود منها، و ما إذا يستطيع الإنسان الاستفادة منها وتحقيق حلم الحياة على المريخ عبر المستوطنات.

ولا تزال الدراسات جارية لفهم هذا الكوكب، وسبر أغواره وتمكين البشر من العيش عليه.