أورلاندو يحذر المنفي من تداعيات القرارات الأحادية على المسار السياسي

حذر نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، من أن المبادرات الأحادية تعرقل العملية السياسية وتعرض استقرار ليبيا للخطر.

أورلاندو وخلال لقائه محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، في طرابلس، أكدَ أن هذه المبادرات تفتقر إلى التنسيق والتشاور مع جميع الأطراف المعنية، وهو ما ينعكس سلبًا على جهود تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

بدورها حذرت ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، من انعكاساتِ الإجراءات أحادية الجانب التي قد تؤثر بشكل خطير على مكانة ليبيا في النظام المالي العالمي، مما قد يؤدي إلى عواقب سلبية.

تحذيرات خوري جاءت اتصالٍ هاتفي مع الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إذ شدّد خوري على أهمية استعادة الثقة في المصرف المركزي من خلال تعزيز المساءلة المالية والشفافية، وتنفيذ توصيات المراجعة، بما في ذلك تعيين مجلس إدارة جديد.

وأعربت عن دعم البعثة القوي للجهود الرامية إلى تحقيق حل سلمي يحافظ على سبل عيش الليبيين، ويضمن وجود آلية متفق عليها لتوفير الشفافية في الميزانية والمساءلة بشأن توزيع أموال الدولة.

من جهتها…أعربتْ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الإجراءات الأحادية، التي تمارسها الأطراف السياسية في ليبيا.

وقالت البعثة في بيانٍ إن هذه الإجراءات تعرض الاتفاق السياسي للخطر بعد توتر العلاقات بشكل كبير، بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وكذلك المجلس الرئاسي.