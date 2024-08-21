أسعار النفط تنخفض بـ5‎%‎ جراء ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

تُواصل أسعار النفط الخام الانخفاض؛ متأثرةً بارتفاع مخزونات الخام الأميركية، وبالتزامن مع آمال التوصل لاتفاقٍ لوقف إطلاق النار في غزة.

وجرى تداول خام برنت عند مستوى 77.09 دولار للبرميل بعدما فقد نحو 5% خلال الجلسات الثلاث السابقة، في حين جرى تداول الخام الأمريكي عند مستوى 73.01 دولار للبرميل.

أما عن مخزونات الخام الأمريكية، فقد كشف معهد البترول الأميركي عن زيادة مخزونات النفط الخام بمقدار 347 ألف برميل الأسبوع الماضي.

بدورهِ خفّض تحالف أوبك+ توقعاتهِ بشكلٍ طفيف حول مستقبل الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ.

وبحسبِ بيان تحالف أوبك+؛ جاء التخفيض بناءً على مراجعتهِ لحجم الطلب على الخام من الصين، في حين توقع التحالف أنَ الطلب العالمي على الذهب الأسود سيسجل 2.1 مليون برميل يوميًا، ويعدّ هذا المستوى أقل بــــ 135 ألف برميل مقارنةً بالتوقعات السابقة.

أما فيما يتعلقُ بالتوقعات المستقبلية للطلب على الخام في 2025؛ سيبقى مستوى النمو عند 1.8 مليون برميل يوميًا.

إلى ذلك… دعَا تحالف أوبك+ البلدان المشتركة في التحالف إلى الالتزام بخطة الخفض الطوعي للإنتاج.

جاء ذلك خلال متابعة تحالف أوبك+ لأوضاع إنتاج النفط الخام خلال شهري مايو ويونيو الماضيين من العام الحاليّ.

كما رحبَ تحالف أوبك+ بتأكيد كُلٍ من العراق وروسيا وكازاخستان، حيال التزامهم الكامل بالاتفاق المشترك للخفض الطوعي للإنتاج.