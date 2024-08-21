أخبار دوليةالأخبار
أخر الأخبار

أسعار النفط تنخفض بـ5‎%‎ جراء ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

أسعار النفط تتراجع

21 أغسطس، 2024 10:35 ص
0 0
أسعار-النفط
أسعار-النفط

أخبار ليبيا 24

تُواصل أسعار النفط الخام الانخفاض؛ متأثرةً بارتفاع مخزونات الخام الأميركية، وبالتزامن مع آمال التوصل لاتفاقٍ لوقف إطلاق النار في غزة.

وجرى تداول خام برنت عند مستوى 77.09 دولار للبرميل بعدما فقد نحو 5% خلال الجلسات الثلاث السابقة، في حين جرى تداول الخام الأمريكي عند مستوى 73.01 دولار للبرميل.

أما عن مخزونات الخام الأمريكية، فقد كشف معهد البترول الأميركي عن زيادة مخزونات النفط الخام بمقدار 347 ألف برميل الأسبوع الماضي.

النفط يواصل الانخفاض للأسبوع الثاني وسط مخاوف جيوسياسية
النفط يواصل الانخفاض للأسبوع الثاني وسط مخاوف جيوسياسية

بدورهِ خفّض تحالف أوبك+ توقعاتهِ بشكلٍ طفيف حول مستقبل الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ.

وبحسبِ بيان تحالف أوبك+؛ جاء التخفيض بناءً على مراجعتهِ لحجم الطلب على الخام من الصين، في حين توقع التحالف أنَ الطلب العالمي على الذهب الأسود سيسجل 2.1 مليون برميل يوميًا، ويعدّ هذا المستوى أقل بــــ 135 ألف برميل مقارنةً بالتوقعات السابقة.

أما فيما يتعلقُ بالتوقعات المستقبلية للطلب على الخام في 2025؛ سيبقى مستوى النمو عند 1.8 مليون برميل يوميًا.

النفط-تحالف-أوبك+
النفط-تحالف-أوبك+

إلى ذلك… دعَا تحالف أوبك+ البلدان المشتركة في التحالف إلى الالتزام بخطة الخفض الطوعي للإنتاج.

جاء ذلك خلال متابعة تحالف أوبك+ لأوضاع إنتاج النفط الخام خلال شهري مايو ويونيو الماضيين من العام الحاليّ.

كما رحبَ تحالف أوبك+ بتأكيد كُلٍ من العراق وروسيا وكازاخستان، حيال التزامهم الكامل بالاتفاق المشترك للخفض الطوعي للإنتاج.

أوبك+
أوبك+
21 أغسطس، 2024 10:35 ص
0 0

المزيد من الأخبار

الدينار- الدولار

الدولار يتذبذب أمام الدينار في السوق الموازية

21 أغسطس، 2024 10:33 ص
أجواء مستقرة-طرابلس-سند الأحلافي

الأرصاد: أجواء معتدلة شمالاً ودرجات مرتفعة جنوبًا

21 أغسطس، 2024 10:26 ص
رئيس مجلس الدولة، خالد المشري

المشري: مجلس الدولة يرفض تعديات المجلس الرئاسي واختراقاته

21 أغسطس، 2024 12:41 ص
مصدر نيابي: بيان الرئاسي تصعيد مقنع بزعامة المنفي ودعمه

مصدر نيابي: بيان الرئاسي تصعيد مقنع بزعامة المنفي ودعمه

20 أغسطس، 2024 10:33 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى