60 حزباً سياسياً ينددون بإلغاء جلسة التجمع الوطني في طرابلس

أخبار ليبيا 24

ستون حزباً سياسياً في ليبيا، ندد بحالات الاختفاء القسري والخطف التي تطال الحقوقيين والصحفيين والنشطاء السياسيين، وأعربت الأحزاب عن انزعاجها بشأن إلغاء جلسة حوارية لحزب التجمع الوطني الليبي، كان يعتزم تنظيمها في النقابة العامة للمعلمين بالعاصمة طرابلس تحت عنوان (الأحزاب والأزمة السياسية: إمكانات الفعل وحدود التأثير).

الأحزاب السياسية تحذر من تصاعد الأوضاع

وبحسب بيان الأحزاب أوضحت فيه ” أن بناء الدولة المدنية الحديثة يستلزم وجود حركات مدنية مستقلة وفاعلة من أحزاب سياسية ومنظمات مدنية وحركات اجتماعية، تعيش بين الناس، وتعبر عن تطلعاتهم وآمالهم في وطن يسوده العدل والقانون، ويحيون فيه بعزة وكرامة”.

وتحاول الأحزاب السياسية في البلاد على طرق مقترحات مشاريع لإنهاء حالة الانقسام السياسي، ورفع المعاناة عن المواطنين، وطالبت الأحزاب بالحفاظ على استقلالية العمل الحزبي والتنظيمات النقابية والمدنية، وتحصينها من أشكال التدخل في شؤونها وأعمالها الداخلية، ومهامها في تطوير كوادرها وبرامجها الوطنية ما دامت لم تخرج عن الأطر المحددة بالإعلان الدستوري وقانون تنظيم الأحزاب السياسية.

وحذرت بشدة من تصاعد الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وأشارت أن هذه النتائج طبيعية في ظل الانسداد السياسي وتعنت سلطات أمر الواقع للتمسك بالسلطة، وعدم المضي قدما لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

ونبهت الأحزاب جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى آثار خطيرة قد تنجم عن استمرار التردي الراهن، وحالة الإحباط المسيطر، وغياب حل حقيقي للأزمة الليبية، مما يستوجب تغيير المقاربة المتبعة في التعامل مع الأزمة بحيث يُعتمد حل الصراع بمعالجة أسبابه بدلا من الاكتفاء بإدارته، واستبدال مقاربة بناء وتأسيس الدولة بمقاربة تقاسم السلطة بين الأجسام المتربصة و المتشبثة.

وأكدت الأحزاب الموقعة على البيان أن الحوار السياسي الجاد والمسؤول بين الأطراف الليبية، والتعاون المشترك بين جميع الأطراف السياسية الليبية، بما فيها الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، سيمكنها من الإسهام في إيجاد حلول تجنب المزيد من معاناة الشعب الليبي، وتفتح آفاقا جديدة للعيش في سلام واستقرار، مشددة على أهمية مشاركة المواطنين في الموافقة على أي اتفاق سياسي وطني من خلال الاستفتاء الشعبي، مما يمثل ضمانة رئيسية لتنفيذ أي اتفاق سياسي، ويفتح مسارات جديدة للعيش في سلام مستدام.