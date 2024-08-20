منظمة الهجرة الدولية: نزوح 5800 شخص من أهالي غات جراء السيول

أخبار ليبيا 24

أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 5800 شخص من أهالي غات بسبب السيول الجارفة التي اجتاحت مدن الجنوب الغربي خلال الأيام الماضية، خصوصا في منطقتي غات وتهالا.

نزوح أهالي الجنوب الغربي

وبحسب بيان المنظمة على فيسبوك، أوضحت أن النازحين لجأوا إلى أقاربهم وبعضهم نزح للمخيمات والمدارس.

وتوزع النازحين بواقع 720 شخصا في تهالا و3280 شخصا في غات و100 شخص في وادي إيسين، و1725 شخصا في البركت.

وتتضمن احتياجات النازحين، الذي خرجوا من بيوتهم تاركين ورائهم ممتلكاتهم، المستلزمات الشخصية، والطعام، ومياه الشرب ومستلزمات الأطفال، وأفرشة، والرعاية الصحية العاجلة.

وأعلنت الحكومة الليبية عن استقبال مطار غات اليوم الثلاثاء شحنة مساعدات إغاثية مقدمة من «القيادة العامة».

والجدير بالذكر أن هذه الإغاثة تأتي في إطار الجسر الجوي المخصص لمساعدة المناطق المتضررة نتيجة هطول الأمطار في الجنوب الغربي.

وتابع نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة سير العمل على توزيع المساعدات، وتشمل مواد غذائية وقطع غيار للشبكة الكهربائية وأغطية وحفاضات أطفال ومواد تنظيف وزار الزادمة منطقة تهالا والمدن المتضررة في الجنوب الغربي، للوقوف على احتياجات الأهالي والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

وفي وقت سابق واستجابة للأوضاع الاستثنائية بالجنوب، أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية عن إرسال شحنة إمدادات طبية إلى مطار بنينا، موجهة إلى مدينة غات وضواحيها.

وتشمل الشحنة معدات وإمدادات طبية أساسية، بالإضافة إلى أدوية ضرورية، وذلك في إطار تعزيز قدرات النظام الصحي في المنطقة الجنوبية الغربية لمواجهة الظروف الصحية الطارئة.