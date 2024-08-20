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مفوضية الانتخابات: وزعنا أكثر من 22 ألف بطاقة ناخب 

مفوضية الانتخابات ومستجدات انتخابات المجالس البلدية

20 أغسطس، 2024 3:34 م
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السايح يطلع على آخر الاستعدادت لإطلاق الانتخابات البلدية
السايح يطلع على آخر الاستعدادت لإطلاق الانتخابات البلدية

أخبار ليبيا 24

أعلنت مفوضية الانتخابات عن إحصائيات جديدة تتعلق بتوزيع بطاقات الناخبين، إذ بلغ إجمالي عدد البطاقات التي جرى تسليمها حتى الآن 22,981 بطاقة.

وأوضحت المفوضية أن عدد الناخبين الذكور الذين استلموا بطاقاتهم بلغ 16,919 ناخبًا، بينما استلمت الناخبات الإناث 6,062 بطاقة.

تأتي هذه الإحصائيات في إطار استعدادات المفوضية للانتخابات المقبلة، إذ تسعى مفوضية الانتخابات إلى ضمان مشاركة واسعة من جميع فئات المجتمع.

كما أكدتْ المفوضية على أهمية استلام بطاقات الناخبين في الوقت المحدد لضمان حق الجميع في التصويت والمشاركة في العملية الديمقراطية.

مفوضية الانتخابات تُطلق المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية
مفوضية الانتخابات تُطلق المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية

وفي وقتٍ سابق… أعلنت مفوضية الانتخابات عن افتتاح مراكز توزيع بطاقات ناخب في البلديات المستهدفة ضمن المجموعة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، بالإضافة إلى الإعلان عن افتتاح باب الترشح للانتخابات في مقار مكاتبها الانتخابية المحددة.

وأوضحت مفوضية الانتخابات في منشورٍ عبر منصة فيسبوك، أن هذه المرحلة تأتي في إطار استكمال مراحل تنفيذ عملية انتخابات المجالس البلدية، مشيرةً إلى أن عملية توزيع بطاقات الناخبين وتلقي طلبات الترشح ستستمرُ لمدة ثلاثة أسابيع، إذ سيتمكن الناخبين من استلام بطاقاتهم من المراكز التي سجلوا بها من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

الانتخابات-الليبية
الانتخابات-الليبية

ولفتت مفوضية الانتخابات في ذات المنشور إلى أنهُ يمكن للراغبين في الترشح تقديم طلباتهم في مكاتب الإدارة الانتخابية خلال نفس الفترة الزمنية.

وأكدت المفوضية أن اليوم الأول من عملية توزيع البطاقات واستقبال طلبات الترشح قد مرّ بسلاسة وتنظيم جيد، مشيرةً إلى أنها ستقوم بنشر الإحصائيات المتعلقة بالاستلام والترشح بشكل دوري عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماع.

20 أغسطس، 2024 3:34 م
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