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لجنة الرئاسي: مجلس إدارة المركزي الجديد سيباشر أعماله غدًا

لجنة الرئاسي: واجهنا بعض التحديات في التسليم والاستلام

20 أغسطس، 2024 3:13 م
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الكبير
الكبير

أخبار ليبيا 24

أعلنتْ لجنة التسليم والاستلام في مصرف ليبيا المركزي، المشلكة بناءً على قرار رئيس المجلس الرئاسي، عن مباشرة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديد غدًا الأربعاء.

وأوضحتْ اللجنة في بيانٍ بالخصوصـ أنها واجهتْ بعض التحديات، إذ امتنع المحافظ السابق عن تسليم المهام، وهو الأمر الذي تم توثيقه من قبل الأجهزة الضبطية في محاضرها، ومع ذلك، فإن مجلس الإدارة الجديد سيباشر مهامه ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء.

وأكدتْ اللجنة في ذات البيان على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة مصرف ليبيا المركزي، داعيةً جميع الأطراف المعنية إلى التعاون لضمان استقرار العمل المصرفي في البلاد.

لجنة-الرئاسي
لجنة-الرئاسي

البرلمان يتمسك بالكبير 

وفي وقتٍ سابق… رفض عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بشكل قاطع قرار المجلس الرئاسي القاضي بإقالة الصديق الكبير من منصبه كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي.
وأكد عقيلة خلال جلسة المجلس التي عُقدت أمس الإثنين، على أهمية وجود سلطة تنفيذية موحدة قادرة على قيادة البلاد في هذه المرحلة الحساسة.
كما حذر رئيس البرلمان عقيلة من أن تعيين محافظ جديد للمصرف قد يؤدي إلى تجميد الأرصدة الليبية ويعرض العملة المحلية لخطر الانهيار.
مجلس-النواب
مجلس-النواب
من جهتها… دعتْ النقابة العامة للمصارف كافة الأطراف السياسية إلى ضرورة أبعاد المصرف المركزي والمصارف التجارية عن دائرة الخلافات السياسية.وحذّرت النقابة العامة للمصارف من أن استمرار هذا الصراع قد ينجم عنه مخاطر جسيمة، قد تؤدي، إلى انهيار قيمة الدينار في سوق المعاملات اليومية، مما يهدد المنظومة الاقتصادية بشكل عام ويعيد البلاد والمواطنين إلى بداية التدهور الاقتصادي

وأعربتْ النقابة العامة للمصارف عن قلقها البالغ حول المنظومة المصرفية والمصرف المركزي، حيث إنهما يتحملان المسؤولية القانونية عن إدارة ومراقبة السياسات النقدية، وضمان استقرار السوق، والمحافظة على قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.

النقابة العامة للمصارف تحذر من مخاطر الخلافات السياسية على النظام المالي
النقابة العامة للمصارف تحذر من مخاطر الخلافات السياسية على النظام المالي
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