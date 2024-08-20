لجنة الرئاسي: مجلس إدارة المركزي الجديد سيباشر أعماله غدًا

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البرلمان يتمسك بالكبير
وفي وقتٍ سابق… رفض عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بشكل قاطع قرار المجلس الرئاسي القاضي بإقالة الصديق الكبير من منصبه كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي.
وأكد عقيلة خلال جلسة المجلس التي عُقدت أمس الإثنين، على أهمية وجود سلطة تنفيذية موحدة قادرة على قيادة البلاد في هذه المرحلة الحساسة.
كما حذر رئيس البرلمان عقيلة من أن تعيين محافظ جديد للمصرف قد يؤدي إلى تجميد الأرصدة الليبية ويعرض العملة المحلية لخطر الانهيار.
من جهتها… دعتْ