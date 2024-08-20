لجنة الرئاسي: مجلس إدارة المركزي الجديد سيباشر أعماله غدًا

أعلنتْ لجنة التسليم والاستلام في مصرف ليبيا المركزي، المشلكة بناءً على قرار رئيس المجلس الرئاسي، عن مباشرة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديد غدًا الأربعاء.

وأوضحتْ اللجنة في بيانٍ بالخصوصـ أنها واجهتْ بعض التحديات، إذ امتنع المحافظ السابق عن تسليم المهام، وهو الأمر الذي تم توثيقه من قبل الأجهزة الضبطية في محاضرها، ومع ذلك، فإن مجلس الإدارة الجديد سيباشر مهامه ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء.

وأكدتْ اللجنة في ذات البيان على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة مصرف ليبيا المركزي، داعيةً جميع الأطراف المعنية إلى التعاون لضمان استقرار العمل المصرفي في البلاد.