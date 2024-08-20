شكشك يبحث مع الصور ملف المحروقات والعطاء العام

أخبار ليبيا 24

بحث خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي مع الصديق الصور النائب العام عدداً من الملفات المشتركة التي تتطلب تنسيقاً وتعاوناً من الجانبين لتنظيمها ومعالجتها.

مناقشة ملفات المحروقات

وبحسب بيان الديوان حضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي “رضا قرقاب” ومدير الإدارة العامة للرقابة على قطاعي الشركات العامة والطاقة عبد الباسط جبوع ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع الخدمي عبد الرزاق البيباص ومدير قسم الشؤون القانونية ناصر بالنور، وعضوي النيابة العامة أسامة تنتوش وعبد الفتاح ميلاد.

وركز الاجتماع بشكل خاص على ملف المحروقات والآثار المترتبة عليه، إلى جانب تعثر ملف العطاء العام، وملف جمعية الدعوة الإسلامية.

واتفق الجانبان على التنسيق المشترك بينهما، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة حول جملة هذه الملفات المشتركة.

وأشاد شكشك بالجهود المبذولة من قبل مكتب النائب العام، والإجراءات التي اتخذها في عدد من الملفات، لا سيما التي كانت نتيجة تعاون وتنسيق بين الديوان ومكتب النائب العام.

من جانبه ثمن النائب العام جهود الديوان، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين الديوان ومكتب النائب العام للإسهام في القضاء على الجريمة.

وفي وقت سابق، بحث شكشك مع وفد أميركي تعزيز إجراءات الديوان بشأن عمليات تدقيق موثوقة وذات مصداقية للقطاع العام في ليبيا.

بحث اللقاء مع القائم بالأعمال الأمريكي جيريمي برنت في طرابلس، برفقة وفد من خبراء الميزانية والمساعدة الفنية من واشنطن، بالإضافة إلى ممثلين عن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية الأميركية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.