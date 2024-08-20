خوري تحذر من تأثير الإجراءات الأحادية على النظام المالي الليبي

حذرت ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، من انعكاساتِ الإجراءات أحادية الجانب التي قد تؤثر بشكل خطير على مكانة ليبيا في النظام المالي العالمي، مما قد يؤدي إلى عواقب سلبية.

تحذيرات خوري جاءت اتصالٍ هاتفي مع الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إذ شدّد خوري على أهمية استعادة الثقة في المصرف المركزي من خلال تعزيز المساءلة المالية والشفافية، وتنفيذ توصيات المراجعة، بما في ذلك تعيين مجلس إدارة جديد.

وأعربت عن دعم البعثة القوي للجهود الرامية إلى تحقيق حل سلمي يحافظ على سبل عيش الليبيين، ويضمن وجود آلية متفق عليها لتوفير الشفافية في الميزانية والمساءلة بشأن توزيع أموال الدولة.

وفي وقتٍ سابق.. بحثَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، خلال اتصالٍ هاتفي مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، القائمة بأعمال رئيس البعثة لدى ليبيا؛ التهديدات المتزايدة التي تطال أمن وسلامة المصرف المركزي وموظفيه وأنظمته.

وأكد الكبير وخوري على ضرورة الحفاظ على استقرار المصرف المركزي واستمرار قيامه بدوره الهام في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة، بحسبِ المركزي.

بدورها أعربت خوري عن دعم الأمم المتحدة الكامل لمصرف ليبيا المركزي ليتسنى له القيام بدوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والحفاظ على مقدرات البلاد، وفقَ مانشره المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي.

وفي وقتٍ سابق… أكدَ ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا،خلال اجتماع عقد في تونس مع الكبير على الدعم الكامل الذي تقدمه الولايات المتحدة للمصرف المركزي الليبي. وقد ناقش الطرفان آخر التطورات المتعلقة بالمصرف المركزي، بما في ذلك التهديدات المتزايدة التي يتعرض لها المصرف وموظفيه وأنظمته من قبل التشكيلات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس. وأعرب نورلاند عن التزام بلاده بالحفاظ على استقرار المصرف لضمان استمراره في أداء مهامه بشكل فعّال.