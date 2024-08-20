تراجع أسعار النفط العالمية مع تهدئة مخاوف نقص الامدادات من الشرق الأوسط

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، بعد تهدئة المخاوف من قطع الإمدادات من الشرق الأوسط، الذي يشهد فترة غير مستقرة بسبب الحرب على غزة.

أسعار النفط العالمية

وانخفض خام برنت 53 سنتا بما يعادل 0.7% إلى 77.13 دولار للبرميل، بعد أن كان عند مستوى 79.5 دولارًا في الجلسة الماضية، وسجلت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 73.87 دولار للبرميل، بانخفاض 50 سنتا أو 0.7%.

محلل السوق في «آي جي» يب جون رونغ، إن الأسعار تواجه «رياحا معاكسة» في التطورات الجيوسياسية بالشرق الأوسط وتوقعات الطلب في الصين، في إشارة إلى البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة التي تلقي بظلال من الشك على آفاق الطلب على النفط.

وتبقى أسعار النفط مرتفعة إثر قيود الإنتاج التي يفرضها تحالف أوبك، في الوقت الذي يخفض فيه بنك «غولدمان ساكس» احتمالية الركود في أمريكا من مستوى 25‎%‎ إلى 20‎%‎ هذا العام.

وبشكل عام، يمر سوق النفط العالمية بتقلبات شديدة امتدت منذ فترة طويلة، ومتأثرة بعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وفي الوقت الراهن يعدّ تباطؤ النمو في الصين، التي تعتبر واحدة من أكبر مستهلكي النفط.ويرجح سبب انخفاض الطلب العالمي على النفط بحسب رئيس وحدة «إن إس تريدينغ» التابعة لشركة نيسان للأوراق المالية هيرويوكي كيكوكاوا، إن “المخاوف المستمرة بشأن بطء الطلب في الصين أدت إلى عمليات بيع”، مضيفا أن العامل الآخر هو “اقتراب نهاية موسم الذروة للقيادة في الولايات المتحدة”.