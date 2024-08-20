بلومبرغ: تفاقم الوضع السياسي يهدد اتفاق الهدنة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

على خلفية تصاعد التوترات بشأن المصرف المركزي، نشرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية تقريراً تتناول فيه الوضع السياسي ومآلاته في ظل التصعيد الحالي على عدد من المحاور السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يعقد المشهد الليبي ويجعل جهود التفاوض صعبة، بل ويعرض اتفاق الهدنة، الموقع بين الحكومتين في شرق وغرب البلاد بالعام 2020، لخطر كبير.

تصاعد الصراع السياسي الليبي

وبحسب الوكالة، “إن قرار المصرف المركزي تعليق العمل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع السياسي المتردي بالفعل في ليبيا، بعد أن أعلن مجلس النواب الأسبوع الماضي انسحابه من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 2020. كما أضاف إغلاق حقل الشرارة النفطي مزيد التوترات”.

وتابعت “كما يمثل قرار المصرف المركزي استئناف عمله تحديا مماثلا لقرار المجلس الرئاسي”، مشيرة إلى أن “جوهر النزاع يكمن في الصراع على السلطة، وغالبا ما تكون الحقول النفطية هي العملة الرئيسية لهذا الصراع”.

كذلك عرجت الوكالة على تنامي الصراع السياسي بين القوى الليبية، لاسيما عندما أعلن الأسبوع الماضي مجلس النواب أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية غير شرعية، وأن المجلس الرئاسي انتهت ولايته وسحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي.

وأشارت إلى أن إغلاق حقل الشرارة النفطي، وهو من أكبر الحقول النفطية في البلاد، أضاف مزيد الضغوط على الوضع المالي في ليبيا، وهو ما اعتبرته حكومة الوحدة ابتزازا سياسيا.

وعلى الرغم من هذه الضغوطات الكبيرة لتنحية الصديق الكبير عن منصبه، يحظى الكبير بدعم خارجي متمثلا في دعم البعثة الأممية والولايات المتحدة الأمريكية إذ أكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند أن “مساعي الإطاحة بالكبير غير مقبولة وأن محاولة استبداله بالقوة قد يعني خسارة ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية”.