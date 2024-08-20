انخفاض طفيف لسعر الدولار أمام الدينار بالسوق الموازية

أخبار ليبيا 24

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في ختام تعاملات السوق الموازية، تراجعاً طفيفاً ، ليصل عند مستوى 7.05 دينار بعد أن كان سعره عند مستوى 7.08 دينار في تعاملات السوق الموازية.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية تراجعاً طفيفاً بالأمر كذلك إلى 7.63 دينار،7.بعد أن كان سعره 64 دينار فيما سجل الجنيه الإسترليني تراجعه إلى 8.85 دينار، حسب متداولين بالسوق الموازية.

استقر سعر صرف الليرة التركية عند مستوى 0.20 دينار، وثبت سعر صرف الدينار التونسي عند مستوى 2.15 دينار.

أسعار الذهب

في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 استقراره عند 411 دينار.

أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية

وفي آخر إعلان لنشرة الأسعار لمصرف ليبيا المركزي، بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7801 دينار، مسجلاً تراجعاً جديداً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2786 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1964 دينار، والدولار الكندي 3.4962 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1418 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف.

أما بالنسبة إلى أسعار العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2738 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3014 دينار، والدينار التونسي 1.5588 دينار، والدرهم المغربي 0.4898 دينار ليبي.

والجدير بالذكر يضاف إلى هذه الأسعار ضريبة 27%.

ويبقى الوضع على ما هو عليه متخبطا في البلاد بعد قرار المجلس الرئاسي، بتنحية الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي عن منصبه، في الوقت الذي رفض فيه كل من مجلس النواب ومجلس الدولة هذا القرار، ليستمر الكبير في أداء مهامه من داخل المركزي بحسب آخر منشور للصفحة الرسمية للمصرف المركزي.