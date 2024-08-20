المشري يبحثُ مستجدات الأوضاع السياسية مع ممثلي التوافق الوطني

بحثَ خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، مع ممثلين عن ملتقى التوافق الوطني، الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد.

كما ناقشَ المشري مع ممثلي ملتقى التوافق الوطني، سبل الدفع بالعملية السياسية نحو انتخابات رئاسية وتشريعية، بالإضافة إلى التطرقِ إلى التحديات والعقبات التي تواجه إنجاز الاستحقاق الانتخابي، في خطوة تهدف إلى إخراج البلاد من المراحل الانتقالية المتعاقبة والوصول بها إلى بر الأمان.

اللقاء الذي عُقد في العاصمة طرابلس، شهد تهنئة الحضور للمشري بمناسبة فوزه في انتخابات المجلس وتقلده منصب الرئيس، بحسبِ ما نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وف يوقتٍ سابق.. اعتبرَ خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، أن قرار مجلس النواب القاضي بحسبِ صفة القائد الأعلى للجيش من محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي باطل.

وأكدَ المشري في بيانٍ بالخصوص أن المجلس الرئاسي هو الجهة المخولة بممارسة صلاحيات القائد الأعلى للجيش، وفقَ التعديل الدستوري الـ11، بحسبِ بيان.

وفيما يتعلقُ بازدواجية القرارات وحالة التشظي داخل أروقة مجلس الدولة، فقد أصدر محمد تكالة الرئيس السابق لمجلس الدولة قرارًا هو الآمر يحمل صفة رئيس مجلس الدولة وومهورًا بتوقعه على هذه الصفة، إذ استنكر تكالة قرارات البرلمان حول حكومة الوحدة منتهية الولاية، وصفة القائد الأعلى للجيش، واصفًا إيّاها بالقرارة الأحادية بعيدًا عن مشاوراتِ مجلس الدولة.

وقال تكالة في بيانٍ عن السلطة التنفيذية تعود للمجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، أما صفة القائد الأعلى للجيش فهي لصالح الرئاسي بحسبِ ما نص عليه اتفاق جنيف، بحسبِ البيان.

واعتبر تكالة في بيانهِ أن أي تغييرات في كينونة المشهد السياسي في ليبيا يجب أن يتم وفقَ آلية مناسبة تتوافق عليها جميع الأطراف الليبية.