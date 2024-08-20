اللافي يشيدُ بدور تركيا في دعم المسار السياسي في ليبيا

في لقاءٍ يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، بحثَ عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، مع سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، آخر التطورات السياسية الراهنة في ليبيا وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وأعرب اللافي خلال لقائه السفير التركي عن تقديره لدور دولة تركيا في دعم مسار الحل السلمي في ليبيا، مشدداً على أهمية الاستمرار في العمل على التوافق بين جميع الأطراف السياسية للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

من جانبه، أكد السفير التركي دعم بلاده لكل ما يسهم في استقرار ليبيا، ووحدة أراضيها، وتحقيق تطلعات شعبها، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

بحثَ عبدالله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة؛ آخر المستجدات على الساحة الليبية؛ بهدف تفادي التصعيد.

كما ناقشَ اللافي وخوري آليات تخفيف التوتر بين الأطراف المختلفة وذلك من خلال العمل على وضع مشروع سياسي محكم، يعالج القضايا الخلافية، ويطمئن كافة الأطراف، ويقدم حلولاً شاملة ومستدامة، تخدم مصلحة الليبيين، بحسبِ المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

إلى ذلك… تضمن اللقاء المنعقد في طرابلس، بحث آخر التطورات السياسية، والاقتصادية في البلاد.

بدوره أكد اللافي دعم الرئاسي للجهود والمساعي التي تبذلها البعثة الأممية للمساعة في حل الأزمة الليبية، مشددًا على ضرورة تحقيق توافق بين جميع الأطراف، والالتزام بمسار سياسي يشمل الجميع، ويؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفقَ المكتب الإعلامي للتابع للمجلس الرئاسي.

وفي وقتٍ سابق… شدّدت ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام – القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أهمية تقديم الدعم المؤسسي للمفوضية العُليا للانتخابات.