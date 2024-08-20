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الكبير: قرارات الرئاسي بشأن تعيين محافظ جديد غير قانونية

الكبير يطمئن الليبيين: أعمالنا مستمرة

20 أغسطس، 2024 4:09 م
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الصديق الكبير
الصديق الكبير

أخبار ليبيا 24

اعتبرَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي أن القرارات المتداولة مؤخرًا بشأن تعيين المحافظ ونائبه ومجلس إدارة المصرف المركزي، والتي نسبت إلى المجلس الرئاسي، هي قرارات غير قانونية ومنعدمة لصدورها عن جهة غير مختصة.

ونشر المركزي بيانًا بالخصوص، قال فيه إن محافظه عقد اجتماعًا مع  اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي و إدارة المصرف المركزي، إذ جرى التأكيد على أن تعيين المحافظ ونائبه يجب أن يتم وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف، والذي ينص على أن المصرف يتبع السلطة التشريعية.

وعلى الرغم من اللقاءات المتعددة التي عقدها المحافظ مع رئيس المجلس الرئاسي وأطراف أخرى، إلا أن المصرف المركزي شدد على أن القرارات الأخيرة لا تعكس الاختصاص القانوني للمجلس الرئاسي.

ووفقًا لنص البيان… جرى تسليم اللجنة بيانين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يؤكدان عدم صلاحية المجلس الرئاسي في إجراء مثل هذه التغييرات.

الكبير
الكبير

وفي ختام البيان…  طمأن المصرف المركزي جميع الأطراف المحلية والدولية بأن أعماله ستستمر بشكل اعتيادي، مما يعكس استقرار القطاع المصرفي في البلاد.

بدورها حذرت ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، من انعكاساتِ الإجراءات أحادية الجانب التي قد تؤثر بشكل خطير على مكانة ليبيا في النظام المالي العالمي، مما قد يؤدي إلى عواقب سلبية.

تحذيرات خوري جاءت اتصالٍ هاتفي مع الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إذ شدّد خوري على أهمية استعادة الثقة في المصرف المركزي من خلال تعزيز المساءلة المالية والشفافية، وتنفيذ توصيات المراجعة، بما في ذلك تعيين مجلس إدارة جديد.

خوري-الكبير
خوري-الكبير
20 أغسطس، 2024 4:09 م
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