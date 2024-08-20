الشركات الأجنبية تقدم دراساتها حول إنشاء السدود بدرنة

أخبار ليبيا 24

يعمل صندوق إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة، على مشاريع الإعمار وفقاً لخطط ودراسات دقيقة، بحيث تضمن جودة العمل المقدم لأهالي المدن المتضرر، بعد أن عانت المدن من إهمال لسنوات أدى في نهاية الأمر لحدوث كارثة غير مسبوقة في تاريخ ليبيا.

تقديم دراسات حول السدود في درنة

وفي إطار اهتمام المهندس بالقاسم خليفة حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بإجراء الدراسات الفنية المعمقة لمجرى الوادي بغية الوصول إلى القرار الفني الأمثل لبناء سدود جديدة .

وبحسب بيان صندوق تنمية و إعادة إعمار ليبيا أجرى الفريق الفني لشركة Vinci الفرنسية العملاقة المتخصصة في بناء السدود، دراسة ميدانية على طول الوادي بهدف إجراء مقترح لإنشاء سدود جديدة وفق الخطة الموضوعة من قبل إدارة الصندوق .

وأشار البيان إلى أنه الفترة الماضية شهدت عمل مجموعة كبيرة من الشركات العالمية، على إجراء دراسات مماثلة وتقديمها لإدارة الصندوق الذي يسعى بدوره إلى الوصول إلى أفضل النتائج العلمية والمقترحات الفنية وصولاً إلى تنفيذ سدود فاعلة تُحاكي التغيرات المناخية والبيئية.

وفي وقت سابق، وجه المهندس بالقسام حفتر، تعليماته للشركات المحلية والأجنبية لاستقبال جميع طلبة كليات الهندسة، في كافة ربوع ليبيا، للاستفادة من الخبرة العملية والكوادر العاملة في المشاريع لتنمية الجانب العملي بصورة أكبر وتهيئتهم لسوق العمل بشكل جيد.

وتعد هذه الفترة تدريبية مهمة لحديثي التخرج، إذ تسمح لهم بالانخراط والاحتكاك مع الواقع العملي وتطبيق ما درسوه على أرض الواقع مما يزيد من فرص حصولهم على فرص عمل جيدة لبدء مسيرتهم العملية.