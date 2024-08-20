أخبار ليبيا 24

حققت الدول العربية أرقاماً قياسية في أولمبياد باريس، إذ شهدت هذه البطولة منافسة عالية بين الرياضيين، وتحصل العرب على 7 ميداليات ذهبية هي الأكبر في تاريخ مشاركات العرب بالألعاب الأولمبية، مقابل خمس ذهبيات في نسخة طوكيو الماضية التي كانت الأنجح لهم.

حصاد العرب في أولمبياد باريس

نجح العرب في تسجيل أفضل نتائج لهم في تاريخ مشاركاتهم الأولمبية بعد حصول الأبطال على 7 ميداليات ذهبية عن طريق 5 دول هي الجزائر وتونس والبحرين والمغرب ومصر.

وكانت نجمة الجمباز الجزائرية كيليا نمور (17 عاما) أول من أهدت الجزائر والعرب أول ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس، بعد أن قدمت أداء مذهلا على العارضتين غير المتماثلتين.

وحققت العداءة وينفرد يافي التي منحت البحرين أول ميدالية في أولمبياد باريس 2024 بفوزها بذهبية سباق 3 آلاف متر موانع للسيدات.

وفاز البطل الأولمبي المغربي سفيان البقالي، بذهبية سباق 3 آلاف متر موانع للرجال في أولمبياد باريس 2024.

وحققت الجزائر إنجازاً غير مسبوق بالحصول على ميداليتين ذهبيتين في ألعاب باريس، في رياضتي الجمباز والملاكمة، عن طريق اللاعبتين كيليا نمور وإيمان خليف على الترتيب.

وحصد المصري أحمد الجندي ذهبية منافسات الخماسي الحديث بتسجيله رقماً قياسياً عالمياً جديداً، فيما حصد التونسي فراس القطوسي ذهبية رياضة التايكوندو (وزن أقل من 80 كيلوغراماً).

وتوّج البحريني أحمد تاج الدين بالميدالية الذهبية في مسابقة المصارعة الحرة للرجال في وزن 97 كغم.

إنجازات العرب على مدار التاريخ في الأولمبياد

وعلى مدار التاريخ حقق العرب إنجازات في حصادهم للميداليات في الأولمبياد

الدول العربية الأكثر تتويجاً بالميداليات في تاريخ الأولمبياد

مصر 41 ميدالية

المغرب 26 ميدالية

الجزائر 20 ميدالية

تونس 18 ميدالية

قطر 9 ميداليات