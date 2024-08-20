جمهورنا: ليبيا بعيدة عن مسار تشكيل حكومة تقود للانتخابات

في خطوةٍ تعكس ديناميكيات المشهد السياسي، أعلن البرلمان عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة، في ظلِ ضغوطاتٍ داخلية وخارجية؛ لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، وتحقيق الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات.

توقيت إعلان البرلمان ودلالاته على المشهد السياسي

يأتي في ظل تصاعد التوترات بين الأطراف السياسية المختلفة، مما يعكس رغبة المجلس في استعادة زمام المبادرة وتوجيه دفة الأمور نحو مسار أكثر استقرارًا، فبحسبِ محللين سياسيين، يعدّ فتح البرلمان لباب الترشح بمثابة محاولة لتجديد الشرعية السياسية، في وقت تعاني فيه البلاد من انقسامات حادة وتحديات اقتصادية واجتماعية.

ولكن يبقى السؤال الأهم هو… هل ستشهد ليبيا حكومة موحدة قريبًا؟

بلا شك.. يتطلب الوصول إلى هذه النقطة المفصلية عدة عوامل لها أبرزها:

– أن تتوفر الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى توافقات حقيقية.

– مظلة عدم دولي مستمر؛ لضمان عدم انزلاق البلاد إلى مزيد من الفوضى.

ومن هذا المنطلق… شرعتْ وكالة أخبار ليبيا 24 في إطلاق استطلاعٍ للرأي حول: ما رأيك في خطوة إعلان البرلمان فتح باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة؟ وهل تعتقد أن ليبيا ستشهد قريبًا حكومة موحدة تقودها نحو الانتخابات؟

علي عبد المولى.. أحد متابع وكالتنا يرى أن البرلمان منتهي الصلاحية، ولا يريد الوصول غلى الانتخابات، بل يركز على تشكيل حكومات متتالية تدعم بقائه في السلطة، على حد تعبيره

في حين يرى المتابع عبد المنعم اشتيوي أن البرلمان فاشل منذ العام 2014، على حد تعبيره.

بدوره يرى المتابع “الحمامة البيضاء” أن جميع الحكومات تشبه بعضها، ولم تقدم أي جديد محليًا ودوليًا.

تعليقات بعض متابعي وكالتنا يتخللها الإيقان بعدم قدرة الجهات المختصة في قيادة الأزمة وتشكيل حكومة مصغرة تقود قاطرة الانتخابات، ويرون أن هذه الخطوة مثل سابقاتها.. على حد تعبيرهم.

وعلى الرغم من التحديات التي تحدق بمسألة تشكيل حكومة مصغرة تقود البلاد للانتخابات، إلا أن هنالك بارقة أمل تتمثل في رغبة الليبيين؛ لتحقيق الاستقرار والانتقال نحو الديمقراطي، في حال تمكّن مجلس النواب من إدارة العملية الانتخابية بشكل شفاف وفعال.