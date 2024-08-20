الأراضي العربية المحتلة.. تركة استعمارية وصراع مستمر من المحيط إلى الخليج

فلسطين والجولان: رمزان للاحتلال الإسرائيلي وصمود الشعبين

الجزر الإماراتية المحتلة: النزاع مع إيران وحلم الاستقلال

الأحواز: الأرض العربية المنسية تحت السيطرة الإيرانية

المغرب: جزر مستعمرة ومطالب بالاستعادة من سيطرة إسبانيا

الأراضي العربية المحتلة والمغتصبة: رحلة تاريخية من النضال والمقاومة في وجه الاستعمار والاحتلال

تاريخ الأراضي العربية المحتلة والمغتصبة يمثل تركة استعمارية وثقلاً تاريخياً وجغرافياً وسياسياً على كاهل الشعوب العربية. فمنذ بداية الاستعمار الأوروبي وحتى الاحتلالات الحديثة، باتت الأراضي العربية مسرحاً للصراعات والمطالبات بالاستقلال والسيادة. في هذا المقال، نتناول كل منطقة محتلة من الأراضي العربية، مسلطين الضوء على تاريخها، واقعها الحالي، وتطلعات شعوبها نحو التحرر.

فلسطين والجولان: الصراع الأبدي مع إسرائيل

تبقى فلسطين القضية المركزية في الصراع العربي الإسرائيلي، حيث تعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948. على مر السنين، توسعت إسرائيل في بناء المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية، مما جعل حلم الدولة الفلسطينية المستقلة أكثر تعقيداً. رغم كل التحديات، يواصل الفلسطينيون مقاومتهم من خلال الوسائل السلمية والكفاح المسلح، سعياً لإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

الجولان السوري المحتل يشكل رمزاً آخر للاحتلال الإسرائيلي. احتلت إسرائيل هذا الجزء الاستراتيجي الغني بالمياه في حرب 1967، وضمته بشكل غير شرعي عام 1981. الجولان ليس مجرد أرض، بل هو جزء من الهوية السورية والشرف الوطني، ويسعى السوريون جاهدين لاستعادته عبر الوسائل الدبلوماسية والعسكرية.

الجزر الإماراتية المحتلة: طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى

منذ عام 1971، وقبيل انسحاب القوات البريطانية من منطقة الخليج العربي، قامت إيران باحتلال الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى. تعتبر هذه الجزر جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الإماراتية، وقد رفضت الإمارات مراراً وتكراراً السيادة الإيرانية عليها. تمثل هذه الجزر موقعاً استراتيجياً هاماً في مضيق هرمز، حيث تعتبر السيطرة عليها ذات أبعاد اقتصادية وعسكرية حيوية. ورغم محاولات التوصل إلى حلول دبلوماسية، إلا أن إيران تواصل رفضها لأي تسوية تعيد هذه الجزر إلى السيادة الإماراتية.

الأحواز: الإقليم العربي المنسي

تقع الأحواز في جنوب غرب إيران، وهي منطقة غنية بالنفط تسكنها أغلبية عربية. منذ عام 1925، وبعد احتلالها من قبل قوات الشاه رضا بهلوي، أصبحت الأحواز تحت السيطرة الإيرانية. رغم كونها منطقة ذات تاريخ عربي طويل، إلا أن الحكومة الإيرانية تمارس سياسات قمعية ضد السكان العرب، من خلال التضييق على لغتهم وثقافتهم ومطالبهم بالاستقلال. يعد الإقليم مصدراً رئيسياً للنفط، مما يجعله من أهم المناطق الإيرانية من الناحية الاقتصادية، وهو ما يزيد من تعقيد مطالب السكان بالتحرر والاستقلال.

قضية الأراضي العربية المحتلة تمثل نضالاً مستمراً من أجل التحرر واستعادة السيادة، مع تعدد الجبهات من فلسطين إلى الأحواز والجزر الإماراتية، وسط تحديات سياسية ودولية.

الجزر المغربية: بقايا الاستعمار الإسباني

إلى جانب سبتة ومليلية، تحتفظ إسبانيا بالسيطرة على عدد من الجزر الواقعة على الساحل الشمالي للمغرب، مثل جزيرة ليلى (بيريخيل) وجزيرة النكور. تعتبر هذه الجزر بمثابة بقايا الاستعمار الأوروبي في شمال إفريقيا، حيث يسعى المغرب إلى استعادتها في إطار جهوده لاستكمال سيادته على كامل أراضيه. الجزر المغربية تتمتع بأهمية استراتيجية، حيث تشرف على الممرات البحرية الهامة في مضيق جبل طارق، مما يجعل استعادتها أولوية ضمن السياسة الخارجية المغربية.

سوريا ولبنان: شبر من الأرض لا يزال محتلاً

بالإضافة إلى الجولان، تعرضت الأراضي السورية واللبنانية للاحتلال الإسرائيلي خلال حرب 1967. ورغم الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، إلا أن مزارع شبعا وكفرشوبا لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية. هذه المناطق الزراعية الخصبة ذات أهمية استراتيجية للبنان، وقد أدت إلى نزاعات مستمرة بين لبنان وإسرائيل. المقاومة اللبنانية، بقيادة حزب الله، تؤكد دوماً على أن تحرير مزارع شبعا جزء من معركتها المستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

النضال العربي في وجه الاحتلال: من المحيط إلى الخليج

تظل القضية المشتركة في كل هذه الأراضي المحتلة هي النضال العربي المستمر من أجل التحرر واستعادة السيادة. من فلسطين إلى الجزر الإماراتية، مروراً بالأحواز والجزر المغربية، يتجلى المشهد العربي في صور متعددة من المقاومة، سواء كانت سياسية أو عسكرية. الدول العربية، رغم التحديات الداخلية والخارجية، لا تزال متمسكة بحقوقها في استعادة أراضيها المغتصبة، معتبرة أن حل هذه القضايا هو جزء من استكمال استقلالها الوطني وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

دور المجتمع الدولي ومبادرات الحل

رغم مرور عقود على بعض هذه الاحتلالات، إلا أن المجتمع الدولي لم يتمكن من إيجاد حلول نهائية تضمن حق الشعوب العربية في استعادة أراضيها. القرارات الدولية، مثل تلك الصادرة عن الأمم المتحدة، غالباً ما تبقى حبراً على ورق بسبب عدم وجود إرادة دولية كافية للضغط على القوى المحتلة للانسحاب. ومع ذلك، تظل المبادرات الدبلوماسية والجهود الشعبية أداة ضغط هامة، حيث تسعى الدول العربية إلى حشد الدعم الدولي لقضيتها.

الهوية والسيادة: قلب القضية العربية

ما يجمع كل هذه القضايا هو الصراع على الهوية والسيادة. الأراضي العربية المحتلة ليست مجرد مساحات جغرافية، بل هي جزء من هوية الشعوب وتاريخها. استعادة هذه الأراضي يعني الحفاظ على الهوية الوطنية والقومية، وضمان السيادة الكاملة على الموارد الطبيعية والاستراتيجية. ومع استمرار الصراع، يظل الأمل قائماً في تحقيق العدالة واستعادة الحق العربي المسلوب.