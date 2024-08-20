اعتدال درجات الحرارة على مناطق الشمال وارتفاعها بالجنوب

أخبار ليبيا 24

اعتدال درجات الحرارة على معظم مناطق الشمال لاسيما غداً، في حين تبقى مرتفعة على المناطق الجنوبية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و44 درجة مئوية في جميع المناطق، وفقاً لنشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.

تفصيل لحالة الطقس بالمناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة



تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب وتتكاثر أحيانا، أما حركة الرياح تكون جنوبية شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساءً على مناطق الساحل وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و34 درجة مئوية على معظم المناطق الساحلية، مع زيادة في عامل الرطوبة وتتراوح بين 35 و40 درجة مئوية على الدواخل وتسجل تراجعا غدا.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد



السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، وحركة الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية وتكون مرتفعة اليوم على المنطقة من درنة حتى امساعد، وتتراوح بين 37 و41 درجة مئوية وتسجل انخفاضا فترة آخر المساء.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة



تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الخميس إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 و45 درجة مئوية وتسجل تراجعا تدريجيا من مساء الغد على غدامس والحمادة والجفرة.

الواحات ولسرير وتازربو والكفرة



حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر على مناطق أقصى الجنوب والرياح جنوبية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.