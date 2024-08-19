وفد الحكومة الليبية يصل بلدية تهالا للوقوف على أوضاعها بعد السيول

أخبار ليبيا 24

أجرى سالم الزادمة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، رفقة وفد حكومي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، جولة تفقدية لمنطقة تهالا، والتي اجتاحتها السيول خلال الأيام الماضية، للوقوف على الأوضاع بالمدينة وتلبية الاحتياجات العاجلة التي تحتاجها.

الوقوف على احتياجات الأهالي بعد كارثة السيول

وبحسب بيان الحكومة الليبية ضم الوفد الحكومي المرافق لنائب رئيس مجلس الوزراء كلا من عضوي لجنة الطوارئ والإستجابة السريعة وزير الصحة عثمان عبد الجليل، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي، كما رافقهم خلال الجولة اللواء المبروك سحبان، آمر غرفة عمليات الجنوب، وآمر المنطقة العسكرية أوباري غات اللواء جماعة مسعود، وقد استمع الزادمة والوفد الحكومي والأمني ، إلى أهالي المنطقة وحجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات ، في جميع أحيائها، واطلع على الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين، وزيارة نقطة الطوارئ بالمنطقة ، وتفقد الوفد الحكومي المستوصف الطبي بمنطقة تهالا ، واطلع على إمكانياته وما ينقصه من معدات وأدوية.

وقد عبر أهل المنطقة عن شكرهم للحكومة الليبية والقيادة العامة ، على سرعة تحركهم، وحضورهم لعين المكان، للتخفيف على المواطنين في المناطق المتضررة.

وصفَ عميد بلدية تهالا الوضع بالكارثي خصوصًا مع نزوح ما يقرب من 7800 شخص بسبب السيول، إذ غمرت السيول الأحياء السكنية وأتلفت الممتلكات دون وقوع خسائر بشرية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، عملت قوات الجيش في مناطق الجنوب الغربي، على مساعدة الأهالي بالخروج من منازلهم عند تعرضهم للسيول الجارفة، الأمر الذي ساعد على احتواء المشهد، فيما أرسلت القيادة العامة قوافل وشحنات إغاثة لأهالينا بالجنوب للوقوف معهم في هذه المحنة.