ناقلة “سبايروس كي” تشحن مليون برميل نفط في ميناء الحريقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

الناقلة الخامسة خلال أغسطس ترسو في ميناء الحريقة.

شحنة النفط الليبية الجديدة تتوجه إلى إيطاليا.

إجراءات احترازية لمكافحة كورونا في ميناء الحريقة.

207 ألف برميل يوميًا من حقلي مسلة والسرير.

ناقلة النفط “سبايروس كي” ترسو في ميناء الحريقة: بين زيادة الإنتاج وتحديات التصدير

في خطوة تعكس استمرار النشاط النفطي في ليبيا رغم التحديات الاقتصادية والسياسية، رست اليوم في ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط ناقلة الناقلة “سبايروس كي” لشحن مليون برميل من النفط الخام.

وأكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي لـ “أخبار ليبيا 24” أن هذه الناقلة، التي جاءت من مالطا تحت علم ليبيريا، تُعد الخامسة من نوعها التي ترسو في هذا الميناء خلال شهر أغسطس الجاري. وتستعد الآن للإبحار إلى إيطاليا، حاملةً معها واحدة من أهم موارد ليبيا الاقتصادية.

استمرارية الإنتاج رغم التحديات

النفط الليبي، الذي يعد شريان الاقتصاد الوطني، يواجه منذ سنوات تحديات متزايدة، سواءً بسبب الانقسامات السياسية أو التوترات الأمنية، أو حتى تداعيات وباء كورونا. وعلى الرغم من ذلك، فإن عمليات الإنتاج والتصدير لم تتوقف، بل شهدت انتعاشًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة. فميناء الحريقة، التابع لشركة الخليج العربي للنفط، لا يزال يستقبل بشكل منتظم ناقلات النفط العملاقة، مما يشير إلى استمرار الضخ من الحقول النفطية الرئيسية في البلاد.

ناقلة النفط “سبايروس كي” ترسو في ميناء الحريقة بطبرق لشحن مليون برميل نفط خام، متجهة إلى إيطاليا، مما يعكس استمرار الإنتاج الليبي رغم التحديات.

207 ألف برميل يوميًا: شريان الإنتاج من مسلة والسرير

الإنتاج اليومي من حقلي مسلة والسرير، الذين يعدان من أكبر حقول النفط في ليبيا، بلغ اليوم 207 ألف برميل، تُنقل عبر أنبوب يبلغ طوله 513 كيلومترًا وقطره 34 بوصة إلى ميناء الحريقة. هذا الرقم يعكس القدرة الإنتاجية الكبيرة لهذه الحقول، التي تظل في صدارة الإنتاج الوطني رغم التحديات. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإنتاج في تعزيز قدرة البلاد على تصدير النفط وزيادة الإيرادات الوطنية.

إجراءات احترازية لحماية الصحة والبيئة

في ظل انتشار وباء كورونا، اتخذت شركة الخليج العربي للنفط إجراءات احترازية مشددة لضمان سلامة العاملين في الميناء والحفاظ على استمرارية العمليات. هذه الإجراءات لم تقتصر على الجوانب الصحية فقط، بل شملت أيضًا الحفاظ على البيئة، مما يعكس التزام الشركة بالمعايير الدولية في هذا المجال. فحماية البيئة أصبحت من أولويات الشركة، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على صناعة النفط عالمياً للتقيد بالمعايير البيئية.