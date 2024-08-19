مجلس النواب يخصص 500 مليون دينار لمناطق الجنوب المتضررة بالسيول

أخبار ليبيا 24

استجابة للأوضاع الحرجة التي خلفتها السيول بمناطق الجنوب الغربي، خصص مجلس النواب ميزانية خاصة لمدن الجنوب المتضررة تقدر بـ 500 مليون دينار ليبي.

ميزانية خاصة لرفع معاناة المواطنين بالجنوب

ووجه النواب للحكومة الليبية بسرعة الاستجابة ورفع المعاناة عن المواطنين بالمناطق المتضررة، وناقش في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين، التقلبات الجوية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة الجنوبية، وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق عبر صفحته على فيسبوك.

واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية المعلقة اليوم بمقره في مدينة بنغازي برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري وعدد من الأعضاء، وكانت من ضمن الملفات التي ناقشها النواب الأوضاع في المدن المتضررة بالجنوب والتي تعرضت لسيول خلال الأيام الماضية، إلى جانب مناقشة قرار المجلس الرئاسي بشأن تنحية الصديق الكبير محافظ ليبيا المركزي من منصبه، واعتبار أن هذا الاختصاص أصيل للسلطة التشريعية، وخلص إلى هذا الرأي المجلس الأعلى للدولة إذ هو الآخر يعتبر أن المجلس الرئاسي غير مختص باتخاذ هكذا قرارات.

وعلى جانب الأوضاع بالمناطق المتضررة في مدن الجنوب، أجرى سالم الزادمة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، رفقة وفد حكومي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، جولة تفقدية لمنطقة تهالا، والتي اجتاحتها السيول خلال الأيام الماضية، للوقوف على الأوضاع بالمدينة وتلبية الاحتياجات العاجلة التي تحتاجها.

واستمع الزادمة والوفد الحكومي والأمني ، إلى أهالي المنطقة وحجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات ، في جميع أحيائها، واطلع على الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين، وزيارة نقطة الطوارئ بالمنطقة.