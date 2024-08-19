مجلس النواب يرفض تنحية محافظ مصرف ليبيا المركزي عن منصبه

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شدد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب على رفضه القاطع لقرار المجلس الرئاسي، بتنحية الصديق الكبير محافظ ليبيا المركزي عن منصبه، وأكد على ضرورة وجود سلطة تنفيذية موحدة تقود البلاد.

رفض تنحية الكبير عن منصبه

وحذر عقيلة صالح في كلمة خلال جلسة المجلس اليوم الإثنين من أن خطوة المجلس الرئاسي تسمية محافظ جديد للمصرف “قد تكون سببا في تجميد الأرصدة الليبية وانهيار العملة المحلية”.

وأكد على أن ولاية الرئاسي قد انتهت “المجلس الرئاسي انتهت ولايته بحسب قرار مجلس النواب في الجلسة السابقة، لكن باب الحوار مفتوح مع كل الليبيين ومع المجلس الأعلى للدولة، ونحن بحاجة إلى سلطة تنفيذية توحد البلاد وتؤدي إلى الانتخابات”.

وأشار إلى أن صلاحيات المجلس الرئاسي محددة وفق محرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وليس منها تعيين أو إعفاء محافظ المصرف المركزي.

وتأتي تصريحات عقيلة صالح متسقة مع بيان المجلس الأعلى للدولة، الذي أكد استمرار الصديق الكبير في منصبه إلى حين البت في المناصب السيادية، معتبرا قرار المجلس الرئاسي “منعدما ولا قيمة له ولا يعتد به”.

مؤكدا أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، والتفاهمات السياسية بين مجلسي النواب والدولة في أبوزنيقة وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا تعطي هذه الصلاحيات للمجلس الرئاسي وأنها اختصاص أصيل للسلطة التشريعية.

ورفض المجلس اعتماد المجلس الرئاسي على قرار مجلس النواب رقم 3 للعام 2018 في تسمية محمد عبدالسلام الشكري، “لمخالفته المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، حيث لم يكن هناك توافق بين المجلسين لتعيين محافظ المصرف المركزي، وكذلك رفضته في حينه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لذات السبب”.