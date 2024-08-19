ليبيا تشارك في الاجتماع السادس للاستراتيجية العربية للحد من مخاطر التلوث

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شارك إبراهيم بن دخيل مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي ممثلا عن وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة منتهية الولاية، في الاجتماع السادس لآلية التنسيق الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر التلوث، المنعقد بجمهورية مصر العربية.

جهود عربية للحد من مخاطر التلوث

وبحسب بيان الوزارة، تم خلال الاجتماع الذي حضره كل من سفيرة الأمانة العامة بجامعة الدول العربية، ورئيس وفد مملكة البحرين – رئيس الاجتماع الخامس، ورئيس وفد مملكة البحرين – رئيس الاجتماع الخامس، ورئيس مكتب الأمم المتحدة العربية للحد من مخاطر الكوارث، ووفود الدول الأعضاء، مناقشة أهم التطورات المتعلقة بآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.

وخلال كلمته أكد بن دخيل أن الاجتماع السادس لآلية التنسيق الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر التلوث يشكل استمرارية للجهود التي بُذلت في الاجتماع الخامس الذي عقد في مدينة الرباط في يونيو 2023، والذي قدم فرصة ثمينة لمراجعة وتقييم الجهود المبذولة حتى الآن.

وأضاف بن دخيل أن هناك تحديات حقيقية تواجه تنفيذ الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالموارد الفنية والإدارية اللازمة لإتمام الخطة التنفيذية للفترة 2023 – 2025، ‪مؤكداً أن تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية يتطلب توحيد الجهود وتكاثف الرؤى والخطط.

وأهاب مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بجميع الدول الأعضاء العمل والمساهمة الفعالة في النقاشات الجارية في الاجتماع السادس لضمان الوصول إلى توافق يخدم المصالح المشتركة، كما أكد على أهمية العمل على إيجاد آلية متكاملة ضمن لجنة وزارية وطنية، بكل دولة عربية للإشراف على البرامج الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، والتي تشمل برامج الرصد والإنذار المبكر والتأهب والاستعداد وسبل الوقاية، بالإضافة إلى آليات الصمود لتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات، وفقا للبيان.

وأشاد بن دخيل بالدور الكبير الذي تقوم به الأمانة الفنية لآلية التنسيق العربية، والجهود المبذولة من قبل كافة الجهات المشاركة لتحقيق الأمن والسلامة لشعوبهم والحد من مخاطر الكوارث مؤكدا أن التعاون المستمر ومواصلة العمل الدؤوب سيظل هو المفتاح لتحقيق مستقبل آمن ومستدام، كما أعرب عن تفاؤله بأن العمل المشترك والتعاون المستمر سيكونان ركيزة أساسية لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، وتطوير إطار فعّال للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة.