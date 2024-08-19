رحيل أسطورة السينما الفرنسية.. وداعًا آلان ديلون

رحيل آلان ديلون عن عمر 88 عامًا بعد تدهور حالته الصحية وصراعات عائلية.

يعتبر ديلون أحد أعظم نجوم السينما الفرنسية برصيد يتجاوز 90 فيلمًا.

تصدرت حياته الشخصية الصاخبة والخلافات العائلية عناوين الصحف في السنوات الأخيرة.

نعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ديلون ووصفه بأسطورة السينما.

في لحظة مؤثرة، ودعت السينما الفرنسية والعالم أجمع النجم الأسطوري آلان ديلون، الذي رحل عن عمر يناهز 88 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا سينمائيًا حافلاً بالأفلام والأدوار التي حفرت اسمه بين أعظم الممثلين في تاريخ السينما. ديلون، الذي وُصف بأوسم رجل في السينما، لم يكن مجرد نجم على الشاشة، بل كان رمزًا لجيل كامل من الممثلين وعشاق السينما، يعرفونه بقوة حضوره وسحره الفاتن.

وُلد ديلون في 8 نوفمبر 1935 في ضاحية سو في باريس، لعائلة عانت من انفصال والديه، مما أثر بشكل كبير على طفولته. تنقل بين عائلتين بعد الطلاق، وعاش حياة غير مستقرة في شبابه. لكن هذه التجارب صقلته ومنحته شخصية قوية تجلت في أدواره السينمائية لاحقًا. لم يكن ديلون يخطط لدخول عالم السينما، بل كان مقدّرًا له أن يصبح جزارًا. ولكن وسامته الفائقة فتحت له أبواب السينما عندما عاد إلى باريس بعد فترة قضاها في مشاة البحرية في الهند الصينية.

بدأت مسيرة ديلون الفنية في أواخر الخمسينيات، حيث ظهر لأول مرة عام 1957 في فيلم “أرسل امرأة عندما يفشل الشيطان”، إلا أن انطلاقته الكبرى جاءت بعد لقائه بالمخرج الكبير لوشينو فيسكونتي، الذي اختاره لأداء دور البطولة في فيلم “روكو وأخوته” عام 1960. هذا الفيلم كان بمثابة نقطة التحول في مسيرته، حيث تألق في دور روكو الذي يعاني من صراع داخلي بين واجبه تجاه عائلته وحبه لامرأة. من هنا، بدأ نجم ديلون يلمع في سماء السينما الفرنسية والعالمية.

حقبة النجاح الذهبي

في عقد الستينيات، كان ديلون في أوج مجده، حيث قدم سلسلة من الأفلام التي أصبحت كلاسيكيات في تاريخ السينما. من بينها “الفهد” و”الساموراي”، حيث جسد شخصية القاتل المحترف ببرودة أعصاب وهدوء مخيف، ما جعله أيقونة في هذا النوع من الأدوار. تمكن ديلون من الجمع بين الجاذبية الشخصية والموهبة التمثيلية، ما جعل جمهوره يتابع أفلامه بشغف. لعب دور المحترف القاتل، والشرطي العنيد، والعاشق الذي يعاني من الحب المستحيل. هذه التعددية في الأدوار أكسبته احترام النقاد والجمهور على حد سواء.

لم يكن نجاح ديلون على الشاشة الكبيرة فقط، بل أيضًا في حياته الشخصية، حيث حظيت علاقته بالممثلة رومي شنايدر، التي كانت قد حققت نجومية كبيرة بالفعل بتقديم شخصية سيسي إمبراطورة النمسا، باهتمام واسع من وسائل الإعلام. لكن تلك العلاقة انتهت بعد خمس سنوات، تاركةً أثرًا كبيرًا في حياة النجم الشاب.

الجوائز والتكريمات

على الرغم من رصيده السينمائي الحافل، لم يحصل ديلون على العديد من الجوائز الكبرى. ولكنه حاز على جائزة سيزار الوحيدة في مسيرته عام 1985 عن دوره في فيلم “قصتنا“. وفي عام 2019، تم تكريمه بالسعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان السينمائي، حيث ألقى خطابًا مؤثرًا أشار فيه إلى أنه يودع السينما والجمهور.

لكن مع تقدم العمر، بدأت صحة ديلون في التدهور. أصيب بجلطة دماغية عام 2019 أثرت بشكل كبير على حياته، وبدأ يتراجع عن الظهور العلني تدريجيًا. ومع تدهور حالته الصحية، تفاقمت الخلافات العائلية بين أبنائه، الذين دخلوا في صراعات حول إرثه وحالته الصحية. وفي عام 2024، وضعت السلطات القضائية ديلون تحت الحماية القضائية، مما يعني أنه لم يعد يتمتع بالحرية الكاملة في إدارة أصوله.

النهاية الحزينة لنجم الأسطورة

في 18 أغسطس 2024، أعلن أبناء ديلون وفاته في منزله في دوشي، محاطًا بأفراد عائلته. وفاة ديلون لم تكن مجرد خبر عادي في وسائل الإعلام، بل كانت حدثًا كبيرًا هزّ عشاق السينما ومحبي الفن حول العالم. نعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النجم الراحل ووصفه بأنه “أسطورة السينما” وأشار إلى أنه كان أكثر من مجرد نجم، بل كان معلمًا تذكاريًا فرنسيًا.

لكن النهاية لم تكن خالية من الجدل، فحياة ديلون كانت مليئة بالخلافات والصراعات. فقد عاش نجم السينما حياة صاخبة، سواء في مسيرته الفنية أو في حياته الشخصية. كان محبوبًا ومكروهًا في نفس الوقت، وواجه انتقادات حادة بسبب مواقفه السياسية ودعمه لليمين المتطرف. ورغم ذلك، سيظل ديلون في ذاكرة عشاق السينما كنجم لا يتكرر.

رحيل آلان ديلون ليس مجرد خسارة للسينما الفرنسية، بل هو نهاية حقبة كاملة من الفن والإبداع. لقد كان ديلون رمزًا للرجولة والجاذبية، واستطاع أن يترك بصمته في تاريخ السينما بأدوار لا تُنسى وأفلام ستظل شاهدة على موهبته الفذة. ومع رحيله، تبقى أفلامه شاهدة على عبقرية نجم لم يكن له مثيل في عالم السينما.