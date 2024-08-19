خوري تؤكد على أهمية الحوار بين أطراف النزاع في ليبيا

أكدت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال المبعوث الأممي في ليبيا، على أهمية الحوار بين أطراف الليبية وضرورة وساطة المجتمع الدولي للوصول إلى تسوية سياسية.

خوري؛ وخلال إحاطة نظمتها بعثة الأمم المتحدة لممثلي السلك الدبلوماسي في طرابلس؛ شدّدت على أهمية الحوار بين أطراف الصراع وضرورة وساطة المجتمع الدولي في قضية التسوية في ليبيا، مشيرةً إلى الدور الدي وصفتهُ بالخاص لدول المنطقة في التأثير قادة الأحزاب المعارضة.

اللافي وخوري يبحثان في طرابلس احتواء التصعيد بين مختلف الأطراف

وفي لقاءٍ منفصل.. عُقد لاحتواء التصعيد في ليبيا.. بحثَ عبدالله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة؛ آخر المستجدات على الساحة الليبية؛ بهدف تفادي التصعيد.

كما ناقشَ اللافي وخوري آليات تخفيف التوتر بين الأطراف المختلفة وذلك من خلال العمل على وضع مشروع سياسي محكم، يعالج القضايا الخلافية، ويطمئن كافة الأطراف، ويقدم حلولاً شاملة ومستدامة، تخدم مصلحة الليبيين، بحسبِ المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

إلى ذلك… تضمن اللقاء المنعقد في طرابلس، بحث آخر التطورات السياسية، والاقتصادية في البلاد.

بدوره أكد اللافي دعم الرئاسي للجهود والمساعي التي تبذلها البعثة الأممية للمساعة في حل الأزمة الليبية، مشددًا على ضرورة تحقيق توافق بين جميع الأطراف، والالتزام بمسار سياسي يشمل الجميع، ويؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفقَ المكتب الإعلامي للتابع للمجلس الرئاسي.