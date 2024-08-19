جمهورنا يرى أجهزة الطوارئ تستجيب عند حدوث الكوارث “بعد وقوع الكارثة”

أخبار ليبيا 24

تعاني المدن الليبية وخاصة مدن الجنوب من إهمال البُنى التحتية، فالصرف الصحي معدوم ولا توجد منظومات لكافة المدن، لذا مع أبسط تغييرات جوية مثل الأمطار الغزيرة تغرق الشوارع ويعاني الأهالي من أضرار تكون متراوحة شدتها، فيما تكون استجابة أجهزة الطوارئ ضعيفة.

إهمال البنية التحتية للمدن الليبية

وأكبر دليل كان لليبيين على انعدام البنية التحتية للمدن الليبية، عندما حدثت كارثة مدينة درنة، تدمرت المدينة بسبب إهمال السدود لعقود، وإهمال الشوارع والصرف الصحي، لاسيما أن درنة تقع في منطقة معرضة دائمة للأمطار، لذا كان من الأجدى أن تعمل الدولة الليبية على تهيئة كافة الظروف لمجابهة التغيرات المناخية والعوارض الطبيعية.

وتنقص الكوادر الليبية المتخصصة في الإنقاذ السريع والطوارىء للخبرة الكافية للتعامل مع الكوارث الطبيعية والإنسانية، لم تتحصل هذه الكوادر على التدريب الكافي والمعرفة اللازمة لمجابهة هذه الطوارئ، لذا نجد أنه عندما تحدث الكارثة أيما كان نوعها، تكون اللجان المخصصة للاستجابة، مرتبكة وشغلها متخبط، وفي أحيان تساهم في تعقيد الأمر أكثر.

وعلى صعيد الكارثة البيئية التي حدثت نتيجة للسيول في مدن الجنوب الغربي، فور ما حدثت، سارعت الحكومة الليبية بتشكيل لجان للطوارىء عن طريق وزارة الصحة، مهمتها مساعدة الأهالي ودعم الكوادر الطبية في المدينة، كذلك استجابت القيادة العامة للجيش اليبي، للكارثة وأرسلت قوافل شحنات مولدات كهربائية وأدوية ومستلزمات طبية، لرفع المعاناة عن الأهالي المتضررين.

وخصص اليوم الأثنين مجلس النواب في جلسته 500 مليون دينار ليبي، لمجابهة خطر آثار الكوارث الطبيعية التي حصلت في مدن الجنوب الليبي.

وأجرى سالم الزادمة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، رفقة وفد حكومي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، جولة تفقدية لمنطقة تهالا، والتي اجتاحتها السيول خلال الأيام الماضية، للوقوف على الأوضاع بالمدينة وتلبية الاحتياجات العاجلة التي تحتاجها.

واستمع الزادمة والوفد الحكومي والأمني ، إلى أهالي المنطقة وحجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات ، في جميع أحيائها، واطلع على الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين، وزيارة نقطة الطوارئ بالمنطقة.

نتيجة الاستطلاع

وفي استطلاع رأي لقراء أخبار ليبيا 24 حول ( ما تقييمك لاستجابة أجهزة الطوارىء الليبية عند حدوث كوارث طبيعية في البلاد؟)

يقول المتابع (MK zoom) تستجيب أجهزة الدولة “بعد وقوع الكارثة”

فيما علق المتابع ( أبو عبدالرحمن) أن استجابة أجهزة الدولة للكوارث الطبيعية “صفر على أرض الواقع”.

تعكس هذه الآراء حقيقة تعامل أجهزة الدولة المختلفة مع الكوارث الطبيعية والتي عادة ما يتم التنبؤ بها لأخذ الحيطة والحذر، ولكي تستعد الدول لمجابهة المخاطر التي قد تترتب عن حدوثها.