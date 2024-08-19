اللافي وخوري يبحثان احتواء التصعيد بين مختلف الأطراف

بحثَ عبدالله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة؛ آخر المستجدات على الساحة الليبية؛ بهدف تفادي التصعيد.

كما ناقشَ اللافي وخوري آليات تخفيف التوتر بين الأطراف المختلفة وذلك من خلال العمل على وضع مشروع سياسي محكم، يعالج القضايا الخلافية، ويطمئن كافة الأطراف، ويقدم حلولاً شاملة ومستدامة، تخدم مصلحة الليبيين، بحسبِ المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

إلى ذلك… تضمن اللقاء المنعقد في طرابلس، بحث آخر التطورات السياسية، والاقتصادية في البلاد.

بدوره أكد اللافي دعم الرئاسي للجهود والمساعي التي تبذلها البعثة الأممية للمساعة في حل الأزمة الليبية، مشددًا على ضرورة تحقيق توافق بين جميع الأطراف، والالتزام بمسار سياسي يشمل الجميع، ويؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفقَ المكتب الإعلامي للتابع للمجلس الرئاسي.

وفي وقتٍ سابق… شدّدت ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام – القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أهمية تقديم الدعم المؤسسي للمفوضية العُليا للانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء خوري بعماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، إذ ناقش الطرفات سير العمل ومستجدات تنظيم انتخابات المجالس البلدية.

وأشادت خوري في تدوينة عبر منصة «أكس» «بنجاح المفوضية في تنفيذ الانتخابات البلدية حتى الآن، داعيةً إلى ضرورة مواصلة الدعم المؤسسي للمفوضية» بسحب التدوينة.

كما تضمن اللقاء مناقشة أهمية إجراء الانتخابات وضرورة توفير إطار عمل لإجرائها يكون قابلاً للتنفيذ.