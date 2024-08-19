هل ينجح الرئاسي في إسدال الستار على رئاسة الكبير للمركزي؟

في خطوةٍ تثير تساؤلات حول نطاق الصلاحيات الممنوحة للمجلس الرئاسي، أعلن الأخير عن تعيينهِ محافظًا جديدًا لمصرف ليبيا المركزي وإقالة الكبير الذي تربع على رئاسة مجلس إدراة المركزي لأكثر من عشرة أعوام… ولكن يبقى السؤال قائمًا حول: هل يمتلكُ الرئاسي فعلاً الصلاحيات التي تخوله لاتخاذ مثل هكذا القرارات؟

في الشق القانوني.. تبقى صلاحيات المجلس الرئاسي موضوع جدل بين الأطراف المُختلفة، لاسيما أن البرلمان كان قد قرر في وقت سابق وقف العمل بقرار تعيين محمد الشكري كمحافظ للمصرف… ولكن ماذا عن الانعكاسات والمآلات السياسية والاقتصادية لقرار تنحية الكبير؟

الانعكاسات السياسية

في السق السياسي.. اعتبر مراقبون أن خطوة الرئاسي تعدّ محاولة لتعزيز السيطرة على مؤسسة تعتبر عصب الاقتصاد في ليبيا، متوقعين أن تحمل هذه الخطوة نتائج عكسية، إذ من المتوقعِ أن تؤدي إلى تأجيج التوترات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، مما يعمق الانقسام السياسي ويزيد من حدة التجاذبات بين الأطراف المختلفة، مما يفتحُ الباب على مصرعيه أمام مرحلة جديدة من الصراع على السلطة داخل المؤسسات السيادية، وهو ما يعزز من حالة عدم الاستقرار السياسي ويضعف من فرص الوصول إلى تسوية سياسية شاملة في المدى القريب… بمعنى كل الجهود الدولية لرتق فجوة الخلاف بين الأقطاب الليبية ستذهب أدراج الرياحّ!

اقتصاديًا.. وهو الشقّ الأكثر الأهمية… إذ يعدَ مصرف ليبيا المركزي ركيزة أساسية للاستقرار المالي في البلاد، وقرار تغيير أو إقالة الكبير وخصوصًا في هذا التوقيت يعتبر أمر بالغ الحساسية، لاسيما وأن الأطراف الرئيسية الفاعلى تعلم جيدًا أن الكبير لن يترك رئاسة المركزي التي تربع على عرشها لأزود من عشرة أعوام متتالية دون منافسين، ولكن في ظل استمرار الخلافات حول شرعية القرار، وتمسك الكبير بمنصبه، قد يؤدي إلى تضارب في السياسات المالية والنقدية، مما ينعكس سلبًا على استقرار السوق الليبي، وبلا شكّ… تأجيل الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ويؤثر على قيمة الدينار المنهك أصلاً وبالتالي يزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين.

وبشكلٍ عام… يحملُ قرار الرئاسي في طياته دلالات سياسية واقتصادية حساسة؛ لأنهُ يجسد حالة الصراع على النفوذ داخل المؤسسات الليبية، وقد يؤدي إلى زعزعة استقرار المصرف المركزي الذي يعتبر صمام الأمان للاقتصاد الليبي، بحسبِ مراقبين اقتصاديين.