التحضير لعقد الدورة 30 للمنتدى الاقتصادي الليبي-الإيطالي في طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلنت حكومة الوحدة منتهية الولاية، عن عقد الدورة 30 للمنتدى الاقتصادي الليبي-الإيطالي في نوفمبر المقبل في طرابلس، والذي يهدف إلى خلق تعاونات اقتصادية مع إيطاليا.

تعزيز التعاون الاقتصادي مع إيطاليا

وأوضحت صفحة حكومتنا على فيسبوك أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر عقدت اجتماعها التحضيري الثاني، لمتابعة التحضيرات اللازمة لانطلاق المنتدى في نوفمبر المقبل، بحضور المركز الوطني للمواصفات والمعايير ووزارة الاقتصاد والتجارة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض واعنماد المجالات المقترحة للمنتدى، من قبل القطاع الخاص في البلدين، والصالونات الاقتصادية الثنائية المقترحة، والمعارض الصناعية والتجارية للجانبين الليبي والإيطالي، وفقا للبيان.

وخلص الاجتماع للاتفاق على زيادة التنسيق بين غرفة التجارة والصناعة للبلدين، لضمان المشاركة الفاعلة من رجال الأعمال والصناع، وتوفير فرصة اقتصادية تجارية جيدة للقطاع الخاص الليبي، والاستفادة من المنتدى في خلق الشراكات والتعاونات مع الجانب الإيطالي، بحسب ما جاء في البيان.

في ديسمبر الماضي، استضافت العاصمة الإيطالية (روما) منتدى ليبيًا – إيطاليًا بمشاركة شركات ومؤسسات من البلدين لمناقشة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، حمل عنوان (ليبيا وإيطاليا ينمون معا)، من تنظيم غرفة التجارة الإيطالية – الليبية بالشراكة مع السفارة الليبية في إيطاليا وشركتي (إيني) و(سباركل)، وبالتعاون مع اتحاد غرف التجارة الإيطالية – العربية المشتركة.

وتسعى ليبيا إلى تهيئة الظروف الأمنية والحفاظ على استقرار البلاد، لتشجيع المستثمرين من الدول الأجنبية للاستثمار في مشاريع متنوعة، هذا ما رأيناه من تعاونات و شراكات متنوعة مع الصين وتركيا وإيطاليا وفرنسا، لاسيما في مشاريع الإعمار في الشرق التي يقودها صندوق التنمية وإعادة الإعمار.