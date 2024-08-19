الباعور يناقش مع وفد ألماني ملف الهجرة غير الشرعية

أخبار ليبيا 24

في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة ليبيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية، استقبل الطاهر الباعور المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية بحكومة الوحدة منتهية الولاية، وزير الدولة لشؤون الهجرة بوزارة الداخلية الألمانية “بيرند كروسير”، والوفد المرافق له، مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتركيز على ملف الهجرة غير الشرعية.

تعزيز التعاون لمكافحة الهجرة غير الشرعية

حضر اللقاء مدير إدارة الشؤون الأوروبية و سفير ليبيا المعتمد لدى ألمانيا، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة ليبيا

وبحسب البيان تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتركيز على ملف الهجرة غير الشرعية، حيث أشاد الباعور بدعم ألمانيا في حل الأزمة الليبية، وأكد على جهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأهمية منتدى الهجرة عبر المتوسط TMMF الذي عقد في ليبيا وجهود الأجهزة الأمنية الليبية بالخصوص، وطالب بالتعاون الدولي لحل هذه المشكلة.

ومن جانبه أكد الجانب الألماني استعداده للتعاون مع ليبيا في هذا الملف، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجهها المنطقة في هذا الصدد.

في نهاية الاجتماع، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة هذا الملف بشكل أعمق، والتأكيد على أن هذه المشكلة تتطلب حلولاً دولية مشتركة.

تعاون أمني لملف الهجرة غير الشرعية

وعلى جانب آخر، عقدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة منتهية الولاية، اجتماعًا مع الوفد الألماني لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني، خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود والتدريب.

حيث ترأس الاجتماع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ، اللواء محمود عمر سعيد ، بحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ، مدير الإدارة العامة للتدريب ، مدير الإدارة العامة لأمن السواحل ، مدير مكتب الوكيل ، مدير إدارة مباحث الجوازات ، المساعد للشؤون العامة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ، معاون مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي ، مندوب جهاز الحدود، و عن الجانب الألماني وزير الدولة لشؤون الهجرة “برنارد كوسير” ، وسفير ألمانيا لدى ليبيا ، وسفير ليبيا لدى ألمانيا ، ومدير إدارة الهجرة، والملحق العسكري .

وبحسب البيان تم الاتفاق على تبادل الخبرات الأمنية والتعاون في مجال التدريب ، كما ناقش الطرفان الإجراءات التي اتخذتها ليبيا للتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع المنظمات الدولية، والتسهيلات التي منحتها الحكومة بشأن الإعفاء من رسوم التأشيرات للمهاجرين غير شرعيين وعودتهم طواعية لبلدانهم.