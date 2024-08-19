الباعور: حكومتنا تدعم المسار الانتخابي وتسعى لإنهاء المراحل الانتقالية

أكد الطاهر الباعور، وزير الخارجية المكلف في حكومة الوحدة منتهية الولاية؛ دعم حكومتهِ للمسار الانتخابي، والتزامها بإنهاء المرحلة الانتقالية والتمسك بوحدة ليبيا بالإضافة إلى حرصها على منع القتال بين الليبيين.

الباعور؛ وخلال لقائه مع عدد السفراء المعتمدين لدى ليبيا، لبحث رؤية حكومته للعمل السياسي، شدّد على أهميةِ الحفاظ على التوافقات التي رعتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، داعيًا إلى الاستمرار في دعم مصلحة الليبيين وصولا إلى مرحلة الاستقرار، بحسب المكتب الإعلامي للوزارة.

وفي لقاسٍ منفصل… ناقشَ الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية بحكومة الوحدة منتهية الولاية مع جيانلوكا ألبريني، السفير الإيطالي لدى ليبيا، عددًا من المشاريع وآخر المستجدات والتعاون السياسي والاقتصادي.

ووفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية… أكد الطرفان على التزام ليبيا وإيطاليا بضرورة تكثيف التشاور وتعزيز التعاون بما يتناسب مع المصالح المشتركة، وفق المكتب الإعلامي.

وفيما سبق… بحث الطاهر الباعور، وزير الخارجية المكلف في حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي؛ آليات تعزيز التعاون بين ليبيا وروسيا في مختلف المجالات، وإمكانية تفعيل اللجان المشتركة في شتى التخصصات بين ليبيا وروسيا خدمةً لمصالح البلدين.

بدروه شدّد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، خلال حضوره لجلسة هامشية لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط على ضرورة الوصول إلى اتفاق ليبي لتسوية الفترة الانتقالية بنجاح، والاستعداد لإجراء الانتخابات المؤجلة.

وجدّد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي التزام بلادهِ بتعزيز الجهود لتحقيق استقرار ليبيا، وفقَ ما نقلتهُ وزارة الخارجية الروسية