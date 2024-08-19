الأعلى للقضاء يفيد بعدم اختصاصه بالنظر في مسألة الخلاف لنتيجة انتخابات مجلس الدولة

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احتكم خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للقضاء الحالي، إلى القضاء في مسألة الخلاف القانوني حول ورقة انتخابية التي أثارت الخلاف حول نتائج انتخابات المجلس، وخلص رد المجلس الأعلى للقضاء “عدم اختصاصها بالبت في المسألة المعروضة”.

عدم اختصاص القضاء بالنظر في المسألة

ووجه رئيس إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالحكيم الهلول عريبي، على خطاب المشري رقم «م . أ. د. 1. 064 / 2024م» الصادر بتاريخ 13 أغسطس الجاري والذي طلب فيه من المجلس “إبداء الرأي القانوني بشأن مدى الاعتداد بورقة اقتراع وقع خلاف بشأنها خلال عملية انتخاب مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة بتاريخ 6 أغسطس 2024”.

وأوضح العربي في رده على طلب المشري بالنظر في المسألة “بأن المهام المنوطة بهذه الإدارة محددة على سبيل الحصر بنص المادة الثانية من قانون إنشائها رقم (6 لسنة 1992م)، وإن كان من بين تلك المهام إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليها من الجهات الإدارية العامة، إلا أن ومتى كان الأمر المعروض يستلزم تقييما لوقائع، والفصل في مدى خضوعها لنصوص قانونية معينة فإن هذا شأن يخرج عن الإطار المحدد للمهام التي أنيطت بهذه الإدارة”.

وجاء رد العريبي نهائياً مستنداً للقوانين المعمول بها في الدولة الليبية “مما ينطبق عليه المعنى السابق الإشارة إليه، ويستلزم الأمر عرضه على القضاء المختص للفصل فيه وفق ما تقضي به القوانين المعمول بها ولوائحكم الداخلية”، ولذلك “فإن إدارة القانون ترى عدم اختصاصها بالبت في المسألة المعروضة”.

ولا يزال المجلس الأعلى للقضاء منقسماً على نفسه في هذه المسألة، التي عقدت المشهد السياسي الليبي، ولا يزال المشري متمسكاً بحقه برئاسة المجلس ويباشر عمله على أساس ما أفضت إليه الانتخابات.