الأرصاد: اعتدال في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

من المتوقعِ أن يُسجل الطقس في مناطق الشمال الغربي اعتدالاً في درجات الحرارة، بينما تكون مرتفعة اليوم على اغلب الشمال الشرقي وتبقى دون تغير على مناطق الجنوب، بحسبِ مركز الأرصاد الجوية.

مناطق «رأس اجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

من المتوقع أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، فين ستكون حركة الرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة على الساحل خاصة يوم الغد، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (31–33)مْ على المناطق الساحلية، مع زيادة في عامل الرطوبة وعلى باقي المناطق تتراوح ما بين (34–38)م.

مناطق «الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد»

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، درجات الحرارة ستكون مرتفعة اليوم خاصةً على المناطق من الخليج إلى الجبل الأخضر وتتراوح مابين(35-42)مْ وتسجل تراجع يوم الغد مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

من المتوقع أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول إلى شرقية فجنوبية غربية، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (40–43)مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد خاصة على غدامس.

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

توقعت الأرصاد أن تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (39–42)مْ، بحسب الأرصاد.