ارتفاع طفيف في سعر الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا طفيفًا من مستوى 7.04 دينار إلى مستوى 7.08 دينار في السوق السوداء، وذلك بعد أن انخفض من مستوى 7.12 دينار التي قفز إليها بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي وقف أعماله وخدماته كافة، احتجاجًا على اختطاف أحد موظفيه، قبل أن يُفرج عليه بعد ساعاتٍ من اختتطافه.

وسجل سعر صرف اليورو ارتفاعًا إلى مستوى 7.64 دينار، في حين سجل سعر الجنيه الإسترليني 8.75 دينار في السوق الموازية.

بدورها استقر سعر صرف الليرة التركية عند مستوى 0.20 دينار، وثبُت سعر صرف الدينار التونسي عند مستوى 2.15 دينار.

وفي تعاملات السوق الرسمية… شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار تقلباتٍ ملحوظة في السوق الرسمية مع بداية تداولات الأسبوع، فبحسبِ نشرة مصرف ليبيا المركزي انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 4.78 دينار مقارنة بـ 4.79 دينار، في حين ارتفع سعر صرف اليورو إلى 5.28 دينار بعد أن كان 5.27 دينار، كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ليصل إلى 6.19 دينار مقارنة بـ 6.15 دينار في نهاية الأسبوع الماضي.

أزمة القطاع المصرفي… ما مآلات تنحية الكبير من منص محافظ مصرف ليبيا المركزي؟

ويعيش القطاع المصرفي في ليبيا حالة من الفوضى، فبعد قرار المركزي إغلاق وإيقاف أعماله وخدماته كافة، مشترطًا أن استئناف الأعمال مرتبط بالغفراج عن موظف المصرف، فجّر المجلس الرئاسي قرارًا صادمًا بإقالة الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي وتعيين بديل له.