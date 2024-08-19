أسعار النفط تتراجع وتتكبد الخسائر للمرة الرابعة على التوالي

تراجعتْ أسعار النفط الخام للمرة الرابعة على التوالي، في ظل ترقب العالم التقدم في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، ناهيك عن مخاوف من ضعف الطلب من قبل السوق الصيني.

وانخفضَ خام برنت إلى مستوى 79.5 دولارًا للبرميل، كما تراجع الخام الأمريكي إلى نحو 76 دولارًا للبرميل، مسجلاً 70.30 دولار للبرميل.

وبشكلٍ عام.. تبقى أسعار النفط مرتفعة إثر قيود الإنتاج التي يفرضها تحالف أوبك، ناهيك عن تحفيض بنك «غولدمان ساكس» احتمالية الركود في أمريكا من مستوى 25‎%‎ إلى 20‎%‎ هذا العام.

كما دعم أسعار النفط إعادة الإنتاج في حقل الواحة في ليبيا إلى مستوياته الطبيعية ما قبل الانفجار النفطي، عند مستوى 300 ألف برميل يومياً، إلا أن حقل الشرارة أكير الحقول في ليبيا لايزال مغلقًا.

وبحسبِ بلومبيرغ… يمرُ سوق النفط العالمي بمرحلة من التقلبات الشديدة بفعل مجموعة من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وفي الوقت الراهن يعدّ تباطؤ النمو في الصين، التي تعتبر واحدة من أكبر مستهلكي النفط، أحد أكبر الأسباب التي أدتْ إلى ضعف الطلب على الخام، مما يزيد من الضغط على الأسعار.

من جهةٍ أخرى… تمثل حالة التوترات الجيوسياسية في المنطقة تحدٍ آخر… ما يثير مخاوف بشأن استقرار إمدادات النفط ويعزز من حالة عدم اليقين في الأسواق.

في هذا السياق، تواصل أوبك بلس سياستها للتحكم في الإنتاج بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال تخفيضات مستمرة في الإنتاج، إذ تسعى هذه الاستراتيجية إلى دعم الأسعار وسط التحديات الحالية، لكنها قد تكون محفوفة بالمخاطر على المدى الطويل، خصوصاً إذا استمرت التوترات الدولية وتباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى.