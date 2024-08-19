أبوظبي تتصدر قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم لعام 2024

أبوظبي تُصنف كأكثر مدينة أماناً في العالم لعام 2024.

جنوب أفريقيا تتصدر قائمة المدن الأقل أماناً بوجود ثلاث مدن ضمن القائمة.

معدلات الجريمة ومشاعر السكان بالأمان تلعب دوراً رئيسياً في التصنيف.

كاراكاس وفنزويلا تواجهان تحديات أمنية كبيرة. في عام 2024، أعاد مؤشر الأمان العالمي ترتيب المدن بناءً على عدة عوامل مثل معدلات الجريمة والشعور العام بالأمان لدى السكان. كان هذا المؤشر، الذي يعتمد على بيانات مجمعة من مختلف المصادر والأبحاث، مصدراً حيوياً لفهم الفجوة الأمنية بين مدن العالم المختلفة. وبينما تتصدر بعض المدن القائمة في تحقيق أعلى معدلات الأمان، نجد أن مدناً أخرى تعاني من ارتفاع معدلات الجريمة وضعف الإحساس بالأمان.

تأتي أبوظبي على رأس القائمة كأكثر مدينة أماناً في العالم، مما يعكس التزام الإمارات بتعزيز الأمن والاستقرار على أراضيها. لم تكن أبوظبي المدينة الإماراتية الوحيدة في هذه القائمة؛ فقد برزت دبي وعجمان كذلك كمدن آمنة تتمتع بمستوى عالٍ من الراحة والأمان للسكان والزوار على حد سواء. يعود ذلك إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة في تعزيز البنية التحتية الأمنية، بالإضافة إلى السياسات الحكيمة التي تطبقها لحماية المواطنين والمقيمين.

في الجهة المقابلة، تظل بعض المدن الأخرى بعيدة عن هذا المستوى من الأمان، حيث برزت مدن مثل بريتوريا وبيتر ماريتزبرغ وجوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، وكاراكاس في فنزويلا، وبورت مورسبي في بابوا غينيا الجديدة كأقل المدن أماناً على مستوى العالم. يعاني سكان هذه المدن من ارتفاع معدلات الجريمة، سواء كانت سرقات، اعتداءات، أو جرائم قتل، مما يجعل الحياة اليومية مليئة بالتحديات والمخاوف. تعتبر فنزويلا، وبالتحديد عاصمتها كاراكاس، واحدة من أكثر الدول التي تواجه مشاكل أمنية متفاقمة، حيث تعاني من تدهور الوضع الاقتصادي والاضطرابات السياسية، مما أسهم في زيادة معدلات الجريمة وانخفاض مستوى الأمان بشكل عام.

مؤشر 2024 يكشف الفجوة الأمنية بين المدن العالمية، حيث تتصدر أبوظبي قائمة الأكثر أماناً بينما تعاني كاراكاس وجوهانسبرغ من ارتفاع معدلات الجريمة والتحديات الأمنية.

وفي جنوب أفريقيا، التي تعتبر واحدة من أكبر الدول الأفريقية من حيث الاقتصاد والنفوذ، تبرز ثلاث مدن كأكثر الأماكن خطورة، مما يعكس التحديات العميقة التي تواجهها الدولة في معالجة الجرائم المتزايدة. بالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الوضع الأمني، إلا أن بعض المناطق لا تزال تعاني من انتشار العصابات والعنف، مما يؤثر سلباً على حياة السكان وعلى صورة البلاد على الساحة الدولية.

يعتبر هذا المؤشر دعوة مفتوحة للدول التي تصدرت قائمة المدن الأقل أماناً لإعادة النظر في سياساتها الأمنية والعمل على توفير بيئة أكثر أماناً لمواطنيها. من ناحية أخرى، ينبغي أن تشكل هذه القائمة حافزاً للدول التي أحرزت تقدماً في هذا المجال للحفاظ على مستويات الأمان العالية وتحسينها.

تعد العاصمة التايوانية تايبيه من بين المدن التي أثبتت قدرتها على المنافسة ضمن قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم، مما يعكس نجاح تايوان في تعزيز سياساتها الأمنية. ومع ذلك، يظل التحدي الحقيقي هو الحفاظ على هذه المكانة وسط التغيرات المستمرة التي تشهدها الساحة العالمية.

المؤشر يكشف عن فجوة هائلة في الأمان بين المدن العالمية

وفي هذا السياق، نجد أن تقييم الأمان لا يعتمد فقط على البيانات الإحصائية، بل يشمل أيضاً شعور السكان بالأمان في حياتهم اليومية. في المدن التي تعاني من تدهور الوضع الأمني، يشعر السكان بالخوف والقلق من السير في الشوارع ليلاً، ويصبح الأمان في هذه المدن هدفاً بعيد المنال.

البيانات التي اعتمد عليها مؤشر الأمان العالمي لعام 2024 تسلط الضوء على الفجوة الواسعة بين المدن من حيث الأمان، وتوضح الحاجة الملحة لتحسين الوضع الأمني في بعض المناطق. قد يكون الحل في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة وتبادل الخبرات بين الدول لتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.

إن تقرير 2024 يعكس واقعاً معقداً يتطلب من الحكومات العمل بجدية على تحسين الأوضاع الأمنية وضمان بيئة آمنة لمواطنيها. ففي الوقت الذي تتباهى فيه بعض المدن بمعدلات أمان عالية، تعيش مدن أخرى في ظل تهديدات مستمرة تفرض تحديات يومية على حياة سكانها. ولا شك أن تحسين الوضع الأمني يعد أمراً ضرورياً لضمان رفاهية المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.