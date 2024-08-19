أبوجناح يبحث مع السفير البنغلاديشي تعزيز التعاون في قطاع الصحة

أخبار ليبيا 24

استقبل رمضان أبوجناح نائب رئيس مجلس الوزراء-وزير الصحة بحكومة الوحدة منتهية الولاية، السفير البنغلاديشي لدى ليبيا أبوالحسنات محمد خير البشر، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الصحة ومتابعة الإجراءات المالية للعناصر البنغلاديشية العاملة في قطاع الصحة في البلاد.

تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصحية

حضر الاجتماع مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة السيد عزّام القمودي وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الصحة بالسيّد السفير والوفد المرافق له، مثمّنًا مساعيه لدفع علاقات البلدين والتعاون نحو آفاق أرحب وأوسع بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء، التباحث حول العديد من الملفات الهامة، أبرزها: تعزيز التعاون الصحي المشترك بين البلدين، ومتابعة الإجراءات المالية للعناصر البنغلاديشية العاملة بالقطاع الصحي العام بعد اعتماد اللائحة المالية الخاصة بالعناصر الوافدة.

من جانبه أثنى أبوجناح على دور العناصر البنغلاديشية العاملة في المستشفيات الليبية، وتقديمها لأفضل الخدمات للمواطنين، وأكد على متابعته بشكل شخصي إجراءات تسديد مستحقاتهم المالية.

بدوره، أعرب السفير البنغلاديشي عن حرص بلاده على تعزيز التعاون بين البلدين، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين والتعاون المستمر والدائم في شتى المجالات بما فيها المتعلقة بالجانب الصحي.

وفي سياق آخر، استجابة للأوضاع الحالية في بلدية تهالة، وما تمر به من أوضاع استثنائية بسبب السيول، تم إرسال شحنة من المستلزمات الطبية، الخاصة بالطوارئ رفقة عدد من الفرق الطبية والطبية المساعدة، وتم افتتاح مستشفى ميداني لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بحسب البيان.