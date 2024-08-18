68 مليون شخص بجنوب أفريقيا يعانون من آثار الجفاف

أكدتْ مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي أنّ حوالي 68 مليون شخص في جنوب قارة أفريقيا يواجهون تداعيات الجفاف الشديد الناتج عن ظاهرة النينيو؛ التي بدأت تؤثر على المنطقة منذ مطلع عام 2024، بحسب المجموعة.

ووفقًا لما أفصحتْ عنه مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي… تسببت موجة الجفاف في تدهور الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، مما أدى إلى نقص حاد في الأغذية وزيادة الضغط على الاقتصادات المحلية، مما أثر سلباً على القطاعات الزراعية التي تعتبر العمود الفقري لاقتصادات العديد من دول جنوب القارة.

أما على الصعيد المحلي… ترزح ليبيا تحت وطأة الآثار الضارة الناجمة عن التغيّر المناخي، فبحسب مركز «كارنيغي للسلام الدولي» جاءت ليبيا في المرتبة الـ126 من بين 182 دولة، من البلدان الأكثر ضعفًا وتأثرًا بالتغيرات المناخية.

ووفقًا لمركز «كارنيغي للسلام الدولي» فإن ليبيا تعاني من مشاكل واضحة في ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، ونسب هطول الأمطار وموجات الجفاف ناهيك عن العواصف والكثبان الرملية والترابية، إذ ساهمت التغيرات والتحديات المُناخية في زيادة مخاطر توافر المياه، إذ يُسحب 80% من إمدادات المياه الصالحة للشرب في من طبقات المياه الجوفية الأحفورية غير القابلة للتجدد «النهر الصناعي».

وحمّل مركز «كارنيغي للسلام الدولي» الأطراف السياسية والتشكيلات المسلحة في ليبيا المسؤولية وراء فشل مساعي التكيف مع تداعيات أزمة المناخ، وفقَ كارنيغي.

وأشار مركز «كارنيغي للسلام الدولي» إلى أنَ الصراعات والانقسامات عمّقت من هشاشة ليبيا أمام تداعيات تغير المناخ، وعرقلت أي استجابة ممكنة للتخفيف من حدة آثاره