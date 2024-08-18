هالاند يحطم الأرقام القياسية ويقود مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية

91 هدفًا في 100 مباراة: هالاند يدخل التاريخ مع مانشستر سيتي

تحطيم رقم محمد صلاح: هالاند يتربع على عرش هدافي البريميرليج

التألق في المواجهات الكبرى: هالاند يقهر الستة الكبار بقدرات خارقة

الثلاثية التاريخية: هالاند يقود السيتي للسيطرة على إنجلترا وأوروبا

منذ وصوله إلى مانشستر سيتي، استطاع النجم النرويجي إيرلينج هالاند أن يثبت نفسه كواحد من أفضل المهاجمين في العالم، محطماً أرقاماً قياسية ومحققاً إنجازات كبيرة مع النادي الإنجليزي. هالاند، الذي يمتلك قدرة تهديفية خارقة، أصبح محور الهجوم في الفريق، وساهم بشكل مباشر في تحقيق مانشستر سيتي للعديد من الألقاب على الصعيدين المحلي والأوروبي.

هالاند انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من بوروسيا دورتموند في صيف 2022، في صفقة أثارت اهتمام العالم. لم يخيب الآمال، بل تألق منذ اللحظة الأولى. في موسمه الأول، سجل هالاند 36 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، محطمًا الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلًا باسم محمد صلاح بـ 32 هدفًا.

موسم الإنجازات: هالاند يقود السيتي لتحقيق الثلاثية

موسم 2022-2023 كان موسم الأحلام لهالاند ومانشستر سيتي. بفضل أهدافه الحاسمة، قاد الفريق لتحقيق الثلاثية التاريخية: الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي. سجل هالاند 91 هدفًا في 100 مباراة مع مانشستر سيتي، ليصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في تاريخ النادي.

أرقام هالاند القياسية: لغة الأرقام تتحدث

لا يمكن الحديث عن هالاند دون الإشارة إلى أرقامه المذهلة:

عدد المباريات : 100 مباراة مع مانشستر سيتي.

: 100 مباراة مع مانشستر سيتي. عدد الأهداف : 91 هدفًا.

: 91 هدفًا. التمريرات الحاسمة : 15 تمريرة حاسمة.

: 15 تمريرة حاسمة. الأهداف ضد الستة الكبار : سجل 15 هدفًا وصنع 7 في 20 مباراة.

: سجل 15 هدفًا وصنع 7 في 20 مباراة. الأهداف في شهر أغسطس: سجل 13 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في أغسطس، متفوقًا على فرق كبيرة مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد.

إيرلينج هالاند يواصل تحطيم الأرقام مع مانشستر سيتي، مسجلاً 91 هدفًا في 100 مباراة ومحققًا العديد من الألقاب، أبرزها الثلاثية التاريخية في 2022-2023.

هالاند أثبت جدارته في المواجهات الكبرى، حيث ساهم في 22 هدفًا في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد الفرق الست الكبرى. هذه القدرة على التألق في المباريات الحاسمة تجعله سلاحًا لا غنى عنه لمانشستر سيتي في كل موسم.

الألقاب والبطولات: هالاند يصنع التاريخ

مع مانشستر سيتي، توج هالاند بالعديد من الألقاب، منها:

دوري أبطال أوروبا (2022-2023).

(2022-2023). الدوري الإنجليزي الممتاز (2022-2023، 2023-2024).

(2022-2023، 2023-2024). كأس الاتحاد الإنجليزي (2023).

(2023). كأس العالم للأندية (2024).

(2024). كأس السوبر الأوروبي (2023-2024).

(2023-2024). كأس السوبر الإنجليزي (2024-2025).

مباراة تشيلسي: هالاند يواصل تحطيم الأرقام

في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، سجل هالاند هدفًا في شباك تشيلسي على ملعب “ستامفورد بريدج”. بهذا الهدف، أصبح هالاند قد ساهم بشكل مباشر في 106 أهداف في 100 مباراة مع مانشستر سيتي. هذا الأداء الرائع يعكس مدى تأثيره الكبير في الفريق.

مستقبل مشرق: هالاند والمزيد من التحديات

على الرغم من أن هالاند قد حقق الكثير مع مانشستر سيتي، إلا أن التوقعات ما زالت مرتفعة. بفضل طموحه الكبير وروحه التنافسية، من المؤكد أن هالاند سيواصل تحطيم الأرقام القياسية وتحقيق المزيد من الألقاب. مانشستر سيتي يعتمد عليه بشكل كبير في مشواره للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

هالاند النجم الذي لا يتوقف

إيرلينج هالاند أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنه أحد أفضل المهاجمين في العالم. أرقامه القياسية وإنجازاته الكبيرة تجعل منه لاعبًا استثنائيًا يستحق كل الإشادة. مع استمراره في تقديم مستويات مبهرة، يبدو أن المستقبل يحمل له وللمان سيتي المزيد من النجاحات والتألق.