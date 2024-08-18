ملعب بنغازي.. أيقونة رياضية حديثة ومرافق متكاملة في قلب المدينة

تاريخ ملعب 28 مارس.. من ماضي العراقة إلى حاضر بنغازي الجديد

منصة رئاسة فاخرة وصالة لكبار الزوار تتسع لـ 1,266 مقعدًا

تطويرات حديثة تضمن تجربة مميزة لـ 42,000 مشجع في بنغازي

منشآت متكاملة: مساجد، مواقف سيارات، وشاشات عرض حديثة

تاريخ ملعب بنغازي: من “28 مارس” إلى أيقونة رياضية جديدة

منذ أن شُيد ملعب “28 مارس” في قلب بنغازي، كان هذا المعلم الرياضي شاهدًا على العديد من اللحظات التاريخية في عالم الرياضة الليبية. استضاف الملعب على مر العقود العديد من المباريات والفعاليات الرياضية التي جمعت بين الفرق المحلية والدولية، ليصبح رمزًا للمنافسة الرياضية والشغف الجماهيري. ومع مرور الزمن، شهد الملعب العديد من التحسينات والتعديلات التي هدفت إلى تحسين تجربة المشجعين وتوفير بيئة رياضية مثالية. واليوم، في خطوة جديدة نحو المستقبل، تم إعادة تسمية الملعب ليصبح “ملعب بنغازي”، مع تعزيز قدراته ومرافقه لتواكب التطلعات الحديثة.

بقدرة استيعابية تصل إلى 42,000 متفرج، يُعد ملعب بنغازي واحدًا من أكبر المنشآت الرياضية في ليبيا. وقد تم تصميمه ليكون مهيأً لاستقبال الجماهير الكبيرة من مختلف أنحاء البلاد وخارجها. تتوسط الملعب منصة رئاسية فاخرة تُعتبر واحدة من أبرز معالمه، حيث توفر تجربة مشاهدة متميزة للمسؤولين وكبار الشخصيات. بجانب ذلك، تضم الملعب صالة كبار الزوار التي تتسع لـ 1,266 مقعدًا، مما يضمن توفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية لضيوف الشرف.

ملعب بنغازي: منشأة رياضية متطورة بسعة 42,000 متفرج، مداخل ومخارج متعددة، ومرافق متكاملة بإشراف صندوق التنمية، ليصبح أيقونة رياضية في ليبيا.

مداخل ومخارج متعددة لضمان سلامة وسهولة الوصول

أحد الجوانب المهمة في تصميم ملعب بنغازي هو التركيز على سهولة الوصول والتنظيم. مع وجود 9 مداخل رئيسية و24 مدخل طوارئ، يتيح الملعب تدفقًا سلسًا للجماهير، سواء عند الدخول أو الخروج، مما يقلل من أي ازدحامات قد تنشأ خلال الفعاليات الكبيرة. كما تم تجهيز الملعب بـ 3 بوابات دخول خاصة بالمركبات، ما يسهل حركة السيارات ويضمن سلاسة التنقل.

مرافق متكاملة لخدمة المشجعين

يتميز ملعب بنغازي بتوافر مرافق شاملة تلبي احتياجات المشجعين وتضمن راحتهم طوال فترة تواجدهم في الملعب. يتسع موقف السيارات لـ 1,500 سيارة، ما يوفر مساحة كافية لاستيعاب سيارات الجماهير المتدفقة من مختلف المناطق. كما يحتوي الملعب على 6 مساجد، تتيح للجماهير أداء الصلوات بكل سهولة ويسر. أما دورات المياه، فقد تم تجهيز الملعب بـ 177 دورة مياه موزعة بعناية لضمان سهولة الوصول إليها من مختلف أنحاء الملعب.

تقنيات حديثة وتجهيزات متطورة

في إطار التحديثات التي شهدها الملعب، تم تركيب شاشتي عرض حديثتين تتيحان للجماهير متابعة المباريات والفعاليات بكل وضوح ودقة. هذه الشاشات تعد إضافة نوعية ترفع من مستوى التجربة البصرية للجماهير، وتُضفي لمسة من التطور التكنولوجي على الملعب.

صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا: الجهة المشرفة على المشروع

تحت إشراف صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، شهد ملعب بنغازي عملية تطوير شاملة تهدف إلى جعله واحدًا من أبرز المنشآت الرياضية في البلاد. لقد نجح الصندوق في تنفيذ رؤية طموحة تتضمن تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق بما يواكب المعايير الدولية، مما يعزز من مكانة الملعب كوجهة رياضية متميزة على مستوى المنطقة.