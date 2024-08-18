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«غولدمان ساكس» يخفض احتمالية الركود في أمريكا إلى 20%

«غولدمان ساكس» التخفيض من 25% إلى 20%

18 أغسطس، 2024 10:31 ص
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غزلدمان-ساكس-2
غزلدمان-ساكس-2

أخبار ليبيا 24

خفضَ مصرف «غولدمان ساكس» توقعاتهِ حول احتماليةِ حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال العام المقبل إلى 20%، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نسبة 25%.

وجاءت تعديلات «غولدمان ساكس» عقب نشر بيانات مبيعات التجزئة وطلبات إعانات البطالة، التي أظهرت مؤشرات إيجابية تدعم استقرار الاقتصاد، إذ أبدى الخبراء والمحللون بالبنك ثقةً متزايدة في توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على مستويات التضخم تحت السيطرة.

غولدمان-ساكس
غولدمان-ساكس

ويعكسُ خفض «غولدمان ساكس» توقعاتهِ تفاؤلاً وصفه مراقبون بالحذر حول أداء الاقتصاد الأمريكي في الفترة القادمة، خاصة في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تشير إلى تحسن نسبي.

 ومع ذلك، يبقى السوق العالمي مترقبًا لقرار الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة في سبتمبر، حيث سيكون لهذا القرار تأثير كبير على التوجهات الاقتصادية المقبلة.

 في حال قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة كما يتوقع خبراء «غولدمان ساكس» قد يشكل ذلك دفعة إضافية لتعزيز الاستهلاك والاستثمار، مما قد يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الأمريكي وتقليل مخاطر الركود، بسحب تقارير البنك.

وفي سياقٍ منفصل… أقدمتْ الولايات المتحدة على شراء ما يزيد عن خمسة ملايين برميل من النفط الخامن وفقَ ما كشفتهُ وكالة بلومبيرغ للأنباء. 

وبحسبِ وكالة بلومبيرغ للأنباء، تسعى وزارة الطاقة الأمريكية إلى إعادة تموضعها عبر تعبئة احتياطي النفط الاستراتيجي الذي استنفذته خلال الفترة القلية الماضية، فبشكلٍ عام.. تراجع احتياطي الولايات المتحدة من الخام إلى أدنى مستوياتهِ في 40 عامًا بحسب بلومبيرغ.

18 أغسطس، 2024 10:31 ص
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