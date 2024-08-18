طالب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الجهات الليبية المخولة بإجراء تحقيقات شفافة وعادلة للافصاح عن مصير النائب في مجلس النواب، إبراهيم الدرسي.

غوتيرش؛ وفي تقرير وجهه إلى مجلس الأمن ، أكد توثيق الأمم المتحدة اختفاء الدرسي منذ مايو الماضي، مؤكدًا استمرار أعمال «حوادث الاختطاف والاختفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفي في ليبيا» بحسب البيان.

كما طالب غوتيرش في تقريره بفتح تحقيقاتٍ شاملة حول جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وحالات الاختفاء القسري في البلاد.

وفيما سبق… وجّه المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، تعليماتهِ إلى لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون الداخلية بمجلس النواب بتكثيف التحري والبحث عن النائب المختفي إبراهيم الدرسي.

عقيلة صالح، أوعز في مخاطبةٍ رسمية لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون الداخلية بمجلس النواب ووزارة الداخلية بالحكومة الليبية، باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، وحث الأجهزة الأمنية، وموافاته بنتائج التحقيقات واستمرار الجهود حتى الوصول إليه، بحسب ما نقله الناطق باسم البرلمان عبد الله بليحق.

وفي وقتٍ سابق… طالبَ مجلس النواب الأجهزة الأمنية بالكشف عن مصير النائب بالبرلمان ابراهيم الدرسي، داعيًا مكتب النائب العام إلى ضرورة تحقيق في الحادثة وتقديم المدانين إلى العدالة.

كما طالب البرلمان في بيانٍ بخصوص حادثة اختطاف الدرسي، الأجهزة الأمنية بضمان عودة الدرسي سالمًا، بحسب نص البيان.

كما دان البرلمان في ذات البيان حالات الاختطاف والتغييّب والاعتداء كافة، مهما اختلفت مصادرها وضحيتها، وفقَ البيان.