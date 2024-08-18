سيُول الجنوب... بنية تحتية هشّة ومعاناة إنسانية متفاقمة

موجةُ غير مسبوقة من الأمطار الغزيرة والسيول اجتاحتْ مدن ومناطق الجنوب الليبي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة في منطقة تعاني بالفعل من تدهور البنية التحتية وغياب الخدمات الأساسية.

الكفرة غارقة في السيُول

مدينة الكفرة، التي تعاني أصلاً من ضعف في بنيتها التحتية، تلقت ضربة موجعة إثر السيول المدمرة التي ضربت المدينة، فالطرقات التي كانت بالكاد صالحة للاستخدام تحولت إلى مجاري مائية تعيق التنقل وتزيد من عزلة السكان.

تهالة… كارثة إنسانية

وصفَ عميد بلدية تهالة الوضع بالكارثي -ليس مبالغة- خصوصًا مع نزوح ما يقرب من 7800 شخص بسبب السيول، وفي ظل الضعف الحكومي، تبرز الحاجة الملحة لتدخل سريع يخفف من حدة الأزمة، لاسيما أن العديد من الأسر النازحة ظلت دون مأوى أو تقديم أي دعم حقيقي يخفف من حدة الكارثة الإنسانية.

البركت: انقطاع الكهرباء يعمق المعاناة

الوضع في البركت لا يختلفُ كثيرًا.. فهو ايضًا كارثي، إذ تسببت الأمطار الغزيرة غير المسبوقة في قطع التيار الكهربائي عن المنطقة، فناهيك عن علقِ عدة أسر في منازلهم المتهالكة جراء ارتفاع منسوب المياه.. ولاتزال المعاناة مستمرة.

الجنوب.. أزمة شاملة تتطلب حلولًا مستدامة

لطالما أطلق وصف المهمش على الجنوب الليبي الذي يعاني بأكمله من آثار هذه السيول، إذ تأثرت العديد من المناطق الأخرى بشكل كبير…. فالطرق المقطوعة والمحاصيل الزراعية المتضررة تضاف إلى التحديات اليومية التي يواجهها سكان الجنوب ناهيك عن مصفوفة من التحديات والمعاناة الاخرى في ظل غياب الدعم الحكومي الفعال.